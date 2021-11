Comisión Instructora sesionará dependiendo de los temas

La forma de trabajar de la Comisión Instructora de la LXI Legislatura no será igual a las demás, ya que sólo sesionará en caso de que tengan asuntos que resolver, aclararon los integrantes de la misma durante la presentación y aprobación de su plan de trabajo.

Señalaron que la frecuencia con la que se reúna este equipo de trabajo dependerá de los temas que se vayan dando en el ejercicio de su trabajo, pues les corresponde realizar las investigaciones de los conflictos políticos; sin embargo, la Comisión Instructora permanecerá la mayor parte del tiempo en receso.

El coordinador de la bancada panista en el Congreso, Eduardo Alcántara Montiel señaló que los asuntos tratados en la Comisión no serán persecuciones políticas y se garantizará el principio de presunción de inocencia.

Por su parte, Jorge Estefan Chidiac, integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), señaló que no es casualidad que en la comisión se encuentren el presidente de la Jugocopo y los coordinadores de las bancadas políticas, pues es muestra de la importancia del trabajo que deban realizar, a pesar de que la carga de trabajo pueda parecer menor.

«Es una Comisión que casi no se va a notar mientras no haya temas que tratar, cómo dice la frase ‘cuándo no hay noticias es porque hay buenas noticias’, pero cuando existan problemas entre todos podamos aplicar con justicia el estado de derecho».

Jorge Estefan Chidiac

Integrante de la Jugocopo.