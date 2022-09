Rechaza Mónica Silva conflicto de interés en reformas al Poder Judicial

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso de Puebla, Mónica Silva Ruiz, negó que exista algún impedimento para que ella pueda analizar, discutir y votar las reformas al Poder Judicial que propuso el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, aseguró que su relación con el magistrado presidente Héctor Sánchez Sánchez no representa algún conflicto de interés, toda vez que las reformas constitucionales son de carácter general e integral, pues no contiene menciones sobre algún funcionario en particular.

Adelantó que su voto será a favor, ya que con su aprobación se fortalecería al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y ayudaría a erradicar la corrupción en todos los poderes del Estado; además, «le encantaría formar parte de la historia» como representante de la comisión encargada de su resolución.

Descarta que reformas evalúen a magistrado

Silva Ruiz también descartó que las modificaciones propuestas por el mandatario sean una especie de evaluación al trabajo que ha realizado hasta este momento el magistrado presidente y a los demás servidores que trabajan al interior del Poder Judicial.

«Estoy convencida de que esto viene a sumar, a fortalecer al Poder Judicial y no creo que esto sea con alguna dedicatoria o intensión particular»

En tanto, el presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que la diputada petista estará en su derecho de separarse o no de la discusión de las reformas constitucionales sobre el TSJ.

«Ella es una mujer apegada a derecho, respetuosa de todas las iniciativas, una mujer inteligente y estará en su derecho de saber cómo vota o cómo no vota. Estoy seguro de que estará abonando a lo que más le convenga a Puebla» Sergio Salomón Céspedes

Presidente del Congreso de Puebla

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com