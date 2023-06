Comparte Tatiana Clouthier en redes encuentro con Olivia Salomón

La titular de la Secretaría de Economía estatal, Olivia Salomón, se reunió con la exsecretaria de Economía del gobierno federal, Tatiana Clouthier Carrillo , en Puebla capital, este jueves 1 de junio.

A través de sus redes sociales, Clouthier Carrillo compartió un video en donde dio a conocer que visitó la capital del estado y fue recibida por Olivia Salomón.

La exfuncionaria destacó la invitación que le hizo la Olivia Salomón para comer en un restaurante llamado “El Desafuero”, que hace referencia al proceso político que vivió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en 2005.

“Pues que llego a Puebla y me invita aquí la secretaria de Economía a ni más ni menos que a ‘El Desafuero’, un restaurante -por lo que entiendo- muy poblano. Y con poblano me refiero al tema político que representa. No creo que se nos olvide a todos lo que este desafuero significó para el país, pero segura estoy que estamos viviendo otros tiempos”

Tatiana Clouthier Carrillo

Exsecretaria de Economía del gobierno federal