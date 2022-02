Comuna ofrecerá capacitación y alternativas de empleo para evitar el trabajo sexual

El Ayuntamiento de Puebla ofrecerá a las trabajadoras sexuales que laboran en el Centro Histórico capacitaciones y alternativas de empleo, a fin de que despejen las calles de está zona por «quejas» de permanencia en vía pública.

El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez recalcó su postura en contra de que las mujeres practiquen está actividad e incluso lo calificó como «Un problema muy grave, heredado de la anterior administración».

A decir del alcalde, hay quejas de padres porque las mujeres permanecen cerca de escuelas, lo cual «no es lo adecuado», pues en distintas ocasiones Rivera Pérez ha sentenciado que no habrá zona de tolerancia.

En próximos días, dijo, el Ayuntamiento buscará a las trabajadoras del Centro Histórico, así como a los propietarios de las casonas donde aparentemente ejercen las mujeres para que la actividad no se realice «de manera pública».

El alcalde reiteró que algunas mujeres no practican el trabajo sexual de manera libre, pues habría víctimas de trata de personas, sin embargo, señaló que el Ayuntamiento no puede intervenir si no hay una denuncia.

Fotos: Agencia Enfoque

