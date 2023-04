Comuna poblana reporta dos detenciones por retirar sellos de clausuras

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Puebla ha detenido a dos personas por el retiro de sellos de clausura a negocios sancionados por alguna irregularidad, reveló el titular de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, quien dijo que en el caso más reciente, se impuso una multa de al menos 40 mil pesos.

El funcionario detalló que dicha sanción fue impuesta al propietario de un jardín en la colonia San Manuel, que supuestamente rentaba este espacio para fiestas clandestinas, e indicó que la unidad a su cargo detectó que no contaba con una licencia para realizar eventos, por lo que se procedió a la clausura del predio.

Expuso que a este lugar, conocido como «El Cisne», se le colocaron sellos de clausura que fueron removidos por otra persona, la cual terminó siendo detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, pues esta acción representa una violación a la ley.

En ese sentido, dijo que el otro caso similar que la Comuna tiene registrado ocurrió en un mercado municipal, donde la persona sancionada pasó poco más de tres meses en la cárcel por quitar los sellos de clausura de su local.

De igual forma, mencionó que en el caso del jardín «El Cisne», la dependencia municipal intervino tras recibir varios reportes ciudadanos que se quejaban del ruido y de las fiestas clandestinas que se presume realizaba el dueño del domicilio.

Ante esto, destacó que las quejas de vecinos son un factor determinante para realizar clausuras y hasta para otorgar licencias y permisos, pues si estos se llegan a oponer a la apertura de algún negocio, sin importar su giro, lo más probable es que no se les otorgue una licencia de uso de suelo.

Por lo anterior, mencionó que el cine para adultos que se clausuró durante el fin de semana en la colonia 20 de Noviembre fue revisado porque tenía reportes de varios vecinos de la zona que se oponían a su funcionamiento por ubicarse cerca de una escuela.

Mencionó que el sitio fue inspeccionado y sí se encontró que no cumplía con requisitos básicos para el funcionamiento de cualquier negocio, como licencia de uso de suelo, carpeta de Protección Civil y una constancia de bomberos. No obstante, pidió al dueño de este lugar entender la queja de los vecinos y evitar regularizarse.

El exregidor del PAN, Enrique Guevara Montiel, apuntó que el dueño del lugar no ha pasado la sanción correspondiente, motivo por el que tampoco ha vuelto a abrir, sin embargo, prevé que una reapertura será complicada y es poco probable que se le apruebe una licencia por uso de suelo.

«Si los vecinos se interponen, no se les daría licencia de uso de suelo, es evidente, ese lugar, si funciona como cine, no tendría que ser en ese sentido. Según lo que visualizamos es que no tienen las condiciones esenciales, tendría que pasar la carpeta de Protección Civil. Seguramente ahí tendrá que haber una revisión»

Enrique Guevara Montiel

Exregidor del PAN