Comuna suspende concesión de paraderos hasta nuevo aviso

El Ayuntamiento de Puebla suspendió oficialmente la licitación pública para concesionar la publicidad en los paraderos, sin anunciar una fecha para retomar el concurso. El alcalde Eduardo Rivera silenció, mientras diputados del PAN y Morena se confrontaron.

Cuestionado por el gobierno de Puebla y el Congreso local, la Comuna eliminó las bases del concurso de su página oficial. Pretendían privatizar por 10 años al menos 480 zonas de espera y 800 pendones.

Está mañana, Rivera Pérez evitó fijar ante los medios alguna postura, ante el reciente reclamo del gobernador Miguel Barbosa Huerta, respecto a que el alcalde debe aclarar la concesión de los espacios.

Por su parte, el gerente del Ayuntamiento, Adán Domínguez Sánchez evadió fijar una fecha para reactivar el concurso, al señalar que primero «se dialogará» con el Congreso local y el gobierno, quiénes cuestionaron la concesión a 10 años.

Será hasta que el comité técnico, que encabeza el secretario de Desarrollo Urbano, Michel Chaín Carrillo, cuando decida una nueva fecha. En tanto, la licitación está «pausada».

Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Jorge Estefan Chidiac, consideró que la concesión puede ser «buena» para la ciudad, aunque evitó fijar una postura.

En entrevista, el diputado pidió revisar los términos del contrato, pues debe pasar por el Poder Legislativo al exceder el trienio de Rivera Pérez.

«La forma el tiempo y el modo se tienen que evaluar, no puede haber imposición. No estamos en contra de concesiones, concesionar es bueno (…) Según yo, debería (ir al Congreso), pero no soy el abogado experto».

Jorge Estafan Chidiac

Coordinador del PRI en el Congreso local