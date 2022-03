Comunidad LGTB+ mantiene viva la memoria de Agnes Torres a 10 años de su asesinato

Integrantes de la comunidad LGTB+ conmemoraron eI nacimiento de la activista poblana Agnes Torres a 10 años de su asesinato en marzo de 2012.

El 23 de marzo de 1983 en el municipio de Tehuacán nació Agnes, quien desde muy temprana edad se identificó como mujer.

Sin embargo, al ser una persona transexual, sufrió rechazo, exclusión y discriminación, lo que la impulsó a luchar por los derechos comunidad LGBT+.

Agnes fue asesinada el 9 de marzo de 2012 a la edad de 28 años, cuando acudió a una fiesta en Chipilo.

A 10 años de su asesinato, miembros de la comunidad LGBT+ acudieron al Espacio de la Diversidad, ubicado en la 31 Oriente y Boulevard 5 de Mayo para conmemorar el nacimiento de la activista, y recordar su lucha.

Aseguraron que los crímenes de odio contra la comunidad transexual es una realidad constante, por lo que argumentaron que es indispensable seguir trabajando por eliminar los prejuicios.

Arturo Loria, uno de sus amigos, declaró que él recuerda a Agnes como una mujer fuerte, inteligente, y comprometida con sus ideales.

Por eso, afirma que para su amiga es importante que en la actualidad, la comunidad transesxual en Puebla tenga más espacios para visibilizarse.

Agregó que Agnes creyó que las personas jóvenes son las encargadas de hacer un cambio en la sociedad.

🤳 #Puebla | "Agnes no partió, no murió, no se fue, la asesinaron, para mí es muy curioso ver qué hay mucha gente joven que no la conoció, pero que ahora son parte de su lucha", menciona Arturo Loria, amigo de Agnes Torres. Vía @JesusArronizSan pic.twitter.com/39oluWRQbB

No obstante, argumentó que todavía «hace falta mucho trabajo» para que la comunidad LGBT+ sea incluida completamente en la sociedad, y erradicar la homofobia y transfobia.

A pesar de siempre estar pensando en ella, para Arturo, el 9 de marzo, fecha en la que asesinaron a Agnes es un día triste, en el que no le gusta acordarse de lo que pasó.

Sin embargo, afirmó que este año fue distinto, pues se conmemoró el décimo aniversario luctuoso de Agnes.

«No me gusta recordarla en el día que la asesinaron, pero esta vez fue inevitable, no hay día que no piense en ella, Agnes no partió, no murió, no se fue, la asesinaron, duele pero es necesario tenerlo presente»