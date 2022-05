Con 30 mil mdd, impulsan a sureste mexicano

En el mediano plazo, el sureste mexicano recibirá inversiones por 30 mil 500 millones de dólares que detonarán su desarrollo.

Rogelio Ramírez, secretario de Hacienda, detalló que los proyectos incluyen nuevos aeropuertos, líneas de tren y carreteras; modernización y construcción de refinerías y centrales eléctricas, así como la modernización de puertos y aduanas. Todos deberán quedar concluidos en esta administración.

“El sureste está pensado para incorporarse al T-MEC, es un área con oferta nueva de mano de obra, de recursos naturales, de conectividad física, de puertos, –Coatzacoalcos y Salina Cruz–, almacenes, parques industriales”, indicó al participar en una reunión entre el embajador Ken Salazar y los gobernadores y representantes de Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz.

Aseguró que habrá inversión privada de México, EU y Canadá para estas obras.

“Esta idea de enlazar el proyecto del sureste, la promoción de la inversión, los mensajes al mercado y a las empresas tiene precisamente esa idea de que el proyecto se vaya entendiendo y diseminando entre el sector privado de los tres países”, dijo.

En el encuentro se anunció que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo invertirá 30 millones de dólares para impulsar el desarrollo económico amigable con el medio ambiente.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, destacó inversiones de obra pública en el país por 30 mil 500 millones de dólares, entre aeropuertos, trenes, carreteras, refinerías, centrales eléctricas, puertos y aduanas terrestres y marítimas, que detonarán desarrollo e inclusión, particularmente en la región sureste.

Al participar en la Quinta Reunión de gobernadores del Sur-Sureste de México con la embajada de Estados Unidos, en la que se anunció por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) una inversión por 30 millones de dólares en desarrollo de mercados amigables con el medio ambiente, ayudando a tener un impacto positivo en las comunidades, el funcionario reiteró que todos los proyectos hoy en marcha deberán quedar concluidos en esta administración, de acuerdo con la instrucción del Presidente de la República.

“La agenda está diseñada para que el Presidente pueda concluir todas estas obras en 2023 y nosotros vamos a utilizar 2024 para consolidar los balances financieros y fiscales, después de haber desplegado esos volúmenes de inversión en 2022 y 2023.

“¿Por qué razón él quiere terminar todo en 2023?, porque son proyectos que no se vale dejar a medias para un siguiente gobierno, no es correcto cargar a un gobierno nuevo con proyectos tan grandes que no están concluidos”, subrayó.

En presencia del embajador Ken Salazar, y los gobernadores de Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y el representante de Veracruz, Ramírez de la O indicó que en el caso del sureste, la agenda de obras estuvo armada con “punch” para sacarlo del olvido en el que se encontraba.

“Lo que les quiero enfatizar aquí es que el sureste está pensado para incorporarse al T-MEC, con Estados Unidos, es un área más que estamos agregando a este tratado, es un área con oferta nueva de mano de obra, de recursos naturales, de conectividad física, de puertos-Coatzacoalcos y Salina Cruz-, almacenes, parques industriales. En fin, una variedad de elementos”, añadió.

Señaló que en el caso de la inversión privada, “va a venir, vamos a trabajar más de cerca, pero esta idea de enlazar el proyecto del sureste, la promoción de la inversión, los mensajes al mercado, los mensajes a las empresas tienen precisamente esa idea de que el proyecto se vaya entendiendo y se vaya diseminando entre el sector privado de los tres países: México, Estados Unidos y Canadá”.

La inauguración estuvo encabezada por el embajador Ken Salazar, quien dio la bienvenida a Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda; Mileydi Guilarte, subadministradora de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber México y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Asistieron los gobernadores Layda Sansores, de Campeche; Rutilio Escandón, de Chiapas; Alejandro Murat, de Oaxaca; Carlos Manuel Joaquín, de Quintana Roo, Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Mauricio Vila, de Yucatán, así como el secretario de Desarrollo Económico y Portuario del estado de Veracruz, Enrique Nachón.

Agenda de Infraestructura

El plan de inversiones considera los siguientes proyectos:

4 nuevas líneas de tren en el sureste con hasta 2 mil kilómetros. (4 mmdd).

4 nuevos aeropuertos y 20 proyectos de modernización. (4,440 mdd)

1,615 kilómetros de nuevas carreteras y 3 mil kilómetros de modernización. (10,200 mdd)

2 nuevas refinerías (Tula en modernización y Dos Bocas) y 4 centrales eléctricas. (10,500 mdd)

7 proyectos de modernización de puertos. (1,100 mdd)

10 proyectos de modernización de aduanas terrestres y Marítimas. (300 mdd).

Con información de Excélsior

Foto: Twitter

