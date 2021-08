Con delincuentes no hay diálogo, solo la ley, enfatiza Barbosa

Por Marisol Córdoba

El gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que “el gobierno no dialoga con delincuentes, ni le vamos a dar respuesta a delincuentes. Aplicamos la ley nada más”, señaló el mandatario poblano en su conferencia de medios virtual.

Así lo acotó, luego que Antonio Valente Martínez Fuentes alías «El Toñín”, presunto líder huachicalero en el Triángulo Rojo, acusó “persecución y una venganza política”, y la fabricación de un delito en su contra.

Esto tras el operativo que se realizó el pasado 6 de Agosto en la comunidad Palmarito, Tochapan, del municipio de Quecholac en su domicilio, que dejó el saldo de 5 policías heridos, que acusan a los pobladores que defendieron a Martínez Fuentes, señalan las autoridades se encontraban armados.

“Todo empezó porque me he ganado el cariño de la gente. A mí me querían como alcalde y que participara como candidato a la presidencia municipal de Quecholac»

«No dudo que haiga (sic), personas que me buscaron como un chivo expiatorio, y pagaron medios de comunicación para hacerme una delincuente. Sin fundamento, ni pruebas y nunca las tendrán (…), porque yo no soy delincuente. Esto es una persecución política”

Antonio Valente Martínez Fuentes

“Alías el Toñín”