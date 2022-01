Con estrictas medidas sanitarias alumnos poblanos vuelven a las aulas

Cientos de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, regresaron a clases este lunes 3 de enero, en la Angelópolis, con estrictos protocolos sanitarios para evitar los contagios de covid-19 y lograr concluir la segunda mitad del ciclo escolar 2021-2022.

Así, padres de familia acompañaron a los menores a las distintas instituciones educativas de la ciudad de Puebla; aunque en el caso de preescolar y primarias los tutores expresaron que en años anteriores las vacaciones de invierno concluían después del 6 de enero (Día de Reyes).

Por lo anterior, muchos indicaron que el jueves 6 de enero sus hijos se van a quedar en casa para disfrutar los regalos de los Reyes Magos.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que los menores de edad ya quisieran regresar a las aulas. Por ejemplo, Isaac, un pequeñito de segundo año de preescolar quien ya quería que acabarán sus vacaciones y volver a su salón, con sus copañeros.

«Ya quería volver, todos los días se levantaba temprano, agarraba su mochila y me decía, -mami escuela-. Yo le explicaba que estaba de vacaciones, ya quería ver a sus compañeritos»

En el Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz, los padres de familia se sienten tranquilos porque se mantienen los correspondientes protocolos sanitarios para evitar la propagación del covid-19. Mencionan que al momento no se han presentado contagios al interior de la escuela.

Incluso, Patricia señaló que ella comenzó a llevar a su hija Dafne a la escuela a mediados de noviembre, al ver que las condiciones de la escuela sí eran seguras.

«Cuando fue el regreso a clases yo no quería traerla para no arriesgarla, pero como vi que otros niños ya venían y como hasta ahora no hay contagios decidí que ya era tiempo de que viniera»

Patricia

Madre de familia