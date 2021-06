Con la ausencia de Claudia Rivera, equipo de campaña le planta cara a la —por ahora— inminente derrota

Andar lento y pausado, miradas hacia los reflectores y luego los ojos para abajo. Todos y todas en una especie de fila india hasta ocupar sus lugares frente a los ojos y oídos de una ciudad y luego las manos cruzadas al frente. Pero en este grupo existe una ausencia… una que se hubiera cambiado por quienes sí tuvieron que dar la cara.

Esta ausencia es Claudia Rivera Vivanco. El grupo, sus candidatos y candidatas a la regiduría, así como equipo de campaña cercano.

Cerca de las 22 horas de este 6 de junio, quienes durante la campaña respaldaron a la candidata de Morena y el PT a la alcaldía, lo volvieron a hacer una vez más para enviar un mensaje, pero esta vez no fue expresado con palabras. Se trató de esas veces en las que hay que descifrarlo; leer entre líneas.

“Lo que este movimiento consiga será con el pueblo, a ras de piso, en las urnas, y no le apostaremos jamás, como el viejo régimen, a ganar en la mesa. Lo ganamos bien o no lo ganamos, esa es la lógica de Morena.

“Si el pueblo nos favorece con su voto así lo haremos, y si no, tampoco vamos a ocupar argumentos leguleyos para hacernos de algo que no nos corresponde si no es de voluntad popular”.

Leobardo Rodríguez