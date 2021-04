“Con Raciel López fue la peor época para ejercer el periodismo en Chiapas”

La salida de Raciel López Salazar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla (SSP) tomó por sorpresa a los poblanos por lo intempestiva de la decisión. La renuncia del chiapaneco se dio pocos días después de la presentación de cifras que señalaban una disminución en la incidencia de varios delitos.

Pero la abrupta salida del funcionario también sirvió para recordar varias de los señalamientos que se hicieron hace un año, cuando tomó el control de la corporación en relevo del vicealmirante Alfonso Amézaga, quien dejó el cargo tras el multi homicidio de tres estudiantes de Medicina y un chofer en Huejotzingo.

Desde su arribo a Puebla, Raciel López, y varios de los funcionarios que llegaron con él fueron severamente cuestionados por las “manchas” que arrastraban en su historial como servidores públicos, principalmente en su natal Chiapas.

Sobre el tema, El Ciudadano platicó con Isaín Mandujano, periodista chiapaneco con más de 25 años de trayectoria y corresponsal de Proceso en Chiapas. Durante los últimos años, Mandujano no sólo documentó los excesos de la gestión de López Salazar al frente de la Fiscalía del Estado de Chiapas; además, vivió en carne propia la ira del funcionario.

Fiscal de dos gobernadores

López Salazar tuvo una larga gestión al de la Procuraduría chiapaneca, y le tocó vivir la transición a Fiscalía, la cual también encabezó durante todo el sexenio de Manuel Velasco hasta la llegada a la gubernatura de Rutilio Escandón, en 2018, cuando renunció debido a sus diferencias con el nuevo mandatario, pese a que por ley le habían ampliado el mandato.

“No voy a negar que Raciel es un buen policía, un buen rastreador, un negociador. En Chiapas se mantuvo a raya a algunos grupos del crimen organizado, pero también operaron otros grupos más pacíficos, menos violentos. (…) Era muy extraño que a los grupos violentos los expulsaban rápidamente pero había otros grupos que operaban de una manera pasiva, negociada”. Sobre los criminales que eran presuntamente tolerados, Mandujano pone como ejemplo a Gilberto Rivera Amarillas, narcotraficante apodado el “Tío Gil”, quien fue detenido en Guatemala, en 2016, y extraditado a Estados Unidos en 2017.

“Todo mundo veía al Tío Gil aquí en Chiapas, todo el mundo sabía dónde estaba, dónde se movía, y resulta que lo agarran en Guatemala, lo agarra la DEA y se lo lleva a Estados Unidos. Le decían el ‘Señor de la frontera sur’. Era un incondicional del ‘Chapo’ Guzmán, del cártel de Sinaloa (…) Él vivía aquí en Chiapas, tenía casa en Tuxtla, en Comitán, en varios lugares”.

Fiscal represor

El periodista pone como ejemplo del vínculo entre Raciel López y el "Tío Gil", el encarcelamiento del abogado Horacio Culebro Borrayas, quien fue a prisión durante ese periodo después de señalar este nexo entre el fiscal y el crimen organizado.

Mandujano nos comenta que Raciel López acumuló varias recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos por sus excesos. “Siempre fue un fiscal de mano dura en Chiapas”.

“Le preocupaba su imagen con los medios y los periodistas, invertía en su imagen, y sí, había denuncias contra él, pero públicas o mediáticas no recuerdo alguna”.

Pero la contratación de funcionarios provenientes de Chiapas no inició con Raciel López y sus allegados en la Secretaría de Seguridad Pública. Antes, se incorporó al gobierno estatal un personaje polémico, Seth Yassir Vázquez Hernández.

Vázquez Hernández es un reconocido operador político y colaborador cercano del exgobernador chiapaneco Juan Sabines, con quien ocupó varios cargos durante el periodo de este ex gobernador, como alcalde de Tuxtla Gutiérrez (2004-06), capital de Chiapas.

En 2018 se integró, seguramente por recomendación de Sabines Guerrero, como coordinador de la campaña de Miguel Barbosa Huerta en busca de la gubernatura poblana.

Ya con Barbosa como gobernador, Yassir Vázquez fungió como subsecretario de Movilidad y Transportes y dejó el cargo para buscar una candidatura como diputado por Morena, la cual no consiguió.

Antes, fue alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por un periodo de un año ocho meses (2011-2012). Este mandato acortado fue con la finalidad de homologar los tiempos de elecciones de ese estado con los de las elecciones federales, como sucedió en Puebla durante el periodo 2016-2018.

Sobre la labor de este funcionario, Isaín Mandujano es contundente: “Al gobierno municipal de Yassir Vázquez se le recuerda como uno de los gobiernos más corruptos de la historia del ayuntamiento tuxtleco”.

“Una de las obras de mayor envergadura y mayor corrupción fue ‘Que viva el centro’, obra donde se invirtió una cantidad millonaria y fue una obra terriblemente mal hecha”.

“Yassir fue muy cercano a Juan Sabines, que sigue siendo cónsul en Orlando, Florida”, agrega el periodista.

Periodistas al acecho

“En el sexenio de Juan Sabines Guerrero mantuvimos una lucha muy férrea denunciando, criticando, cuestionando su gobierno. En noviembre de 2010 le fabricaron un delito terrible a un amigo activista, de pornografía infantil y pederastia. Fue cuando el fiscal fue Raciel López Salazar. 40 días después de haberlo detenido de manera arbitraria y burda, la Fiscalía se desistió. Luego, en junio de 2011, siendo fiscal Raciel, me intentaron fabricar un delito de homicidio en grado de tentativa por una agresión a funcionario de Comunicación que se llama Jacobo Elnecavé Luttmann. Le destrozaron el rostro en un pleito de borrachos, de cantina, y termina queriéndomelo adjudicar a mí; yo nada tenía que ver con el hecho (…) Al final, el fiscal (Raciel López) tuvo que exonerarme».

“Así como me lo hicieron a mí y se lo hicieron a un compañero, así se lo podían hacer a mucha gente (…) yo pude moverme con Artículo 19, la CNDH, la CDH y afortunadamente me libré de esa falsa acusación, pero mucha gente no pudo hacerlo”.

Ante la pregunta si fue el periodo más difícil que le tocó para ejercer el periodismo en Chiapas, Mandujano responde: “Yo tengo 25 años haciendo periodismo en Chiapas, los cinco años más terribles fueron del gobierno de Juan Sabines Guerrero y de Raciel López Salazar. Sufrimos acoso, persecución, amenazas, fabricación de delitos, en fin, pasaron cosas muy raras, intervenciones telefónicas. Fue la peor época para ejercer el periodismo en Chiapas”, remata al recordar al hasta hace poco días encargado de la seguridad en el estado de Puebla.