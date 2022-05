Concluye jornada de vacunación anticovid-19 para menores de 12 a 14 años en Puebla

Con buena afluencia concluyó este viernes 13 de mayo la jornada de vacunación contra la covid-19 para menores de 12 a 14 años en la ciudad de Puebla, por ello los menores manifestaron sentirse más seguros de retomar sus actividades.

Es el caso de Eduardo, un joven de 13 años, quien acudió con su madre Monserrat, al punto de vacunación habilitado en el Centro Escolar “Gustavo Díaz Ordaz” al sur de la ciudad, quienes afirmaron esperar cerca de 15 minutos para ingresar.

Indicó que no le gustan los “piquetes”, Eduardo declaró que ya esperaba ser vacunado para poder salir de casa con más tranquilidad.

“La verdad sí me dolió un poquito el piquete, pero me siento más protegido contra la enfermedad, y salir sin riesgos de poder contagiarme”.

Por su parte, Monserrat aseguró que, aunque los contagios por covid-19 en la ciudad han disminuido, en su familia seguirán manteniendo las medidas sanitarias, pues hace algunos meses contrajeron el virus.

“Esto aún no termina, debemos seguir protegiéndonos, es cierto, ya no hay muchos contagios, pero no nos confiamos, yo me contagie en diciembre y todavía sigo con secuelas”.

