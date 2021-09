Condonarán pago de reemplacamiento y tarjetas de circulación en Puebla

Por Anaid Piñas

El gobierno del estado considera viable aplicar una reducción de 100 por ciento en el pago de los derechos por los servicios de trámite de baja de placas de circulación del Registro Estatal Vehicular y por la expedición de tarjeta de circulación, para todos aquellos conductores que no tengan el último diseño autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Los interesados tendrán desde el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y hasta el 15 de diciembre del año en curso para realizar el trámite, de acuerdo con un documento interno preparado por la Secretaría de Planeación y Finanzas que dirige María Teresa Castro Corro.

El documento también considera autorizar una etapa de canje voluntario de placas, previo al canje obligatorio, para que los poblanos realicen su trámite en las Oficinas Recaudadoras y de Orientación y Asistencia al Contribuyente.

Se exenta del canje voluntario de placas de circulación a los propietarios, tenedores o usuarios cuyos vehículos tengan las placas color vino, con la leyenda “Hacer Historia. Hacer Futuro”, con el logo de la administración del actual gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Cita y requisitos

Las citas podrán agendarse en el portal en internet: https://citasenlinea.puebla.gob.mx y se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acreditar su personalidad ante la autoridad fiscal. El trámite deberá realizarlo el propietario del vehículo. Si se trata de personas morales, el trámite deberá realizarlo su representante legal. Hay que presentarse con identificación oficial con fotografía y comprobante domiciliario. Además, se pedirá proporcionar un número telefónico y una dirección de correo electrónico.

2. Estar al corriente en el pago de las contribuciones vehiculares.

3. No tener pagos pendientes por infracciones viales o fotomultas.

4. Acreditar la propiedad del vehículo. En el caso de que sean autos extranjeros se tiene que presentar la documentación original y legal para estar en el país.

5. Devolver las placas de circulación que porte actualmente el vehículo. En caso de robo o extravío se presentará original y copia de la Constancia expedida por el Ministerio Público. Las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial deberán proporcionar la clave del Registro Federal de Contribuyentes.

6. En los casos de vehículos destinados al uso de servicio mercantil distinto al de taxi, deberán presentar el tarjetón vigente.

7. Realizar el pago de los derechos por los servicios de canje de placas de circulación señalado en el artículo 29, Apartado A, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2021 (Servicio particular 965 pesos, remolques 730 pesos, motocicletas 405 pesos)

Los automovilistas que se inscriban por primera vez en el Registro Estatal Vehicular, soliciten la reposición o canje de placas de circulación de unidades que porten placas oficiales con el último diseño autorizado, no hayan denunciado robo, deterioro o extravío de placas, hayan cambiado de vehículo o no hayan pagados sus adeudos por multas no podrán obtener la condonación del pago.

Aquí puedes checar el Acuerdo de Canje de Placas.

