¿Confías tu salud a consultorios de farmacias?, López-Gatell emite advertencias

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, advirtió sobre los riesgos de acudir a los consultorios adyacentes a las farmacias, como las Similares y del Ahorro.

“En realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia” Hugo López-Gatell Ramírez

Subsecretario de Salud federal

Informó que el personal que se encuentra ahí “quizá resuelve una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana”.

No obstante, no ayuda a alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardiaca crónica, como la que padecen “gran cantidad de la población mexicana”.

“Estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida, y esto es muy importante tenerlo presente”

En los últimos 10 años, aproximadamente, se empezaron a establecer este tipo de unidades de atención médica, consultorios pegados a la farmacia, principalmente en las cadenas o farmacias corporativas, sólo con un propósito “lucrativo”.

“La idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer fama, y después a tener una clientela importante, fue que tienen una resolución inmediata que aparentemente soluciona problemas de salud, porque simplemente hay que pararse en el consultorio, no se necesita hacer cita y se le atiende. Entonces, eso empezó a atraer a la población que le parecía inconveniente, desde luego puede serlo, el hacer filas o tener tiempos de espera en las instituciones públicas”

Explicó que lamentablemente en México la cuarta parte de las consultas eran en estos consultorios en 2012; ahora, la tercera parte, debido al Covid, ocurrieron en este tipo de unidades médicas.

“En covid vimos muy problemático el abuso de antibióticos, de esteroides, que causaron muchas complicaciones o incluso la muerte de personas que fueron atendidas en estos consultorios”

Un problema de fondo

El funcionario federal señaló que en México hay condiciones laborales muy precarias para el personal de salud, entre éstas: contrataciones eventuales, contrataciones que no hacen antigüedad, no tienen seguridad social y eso sucede en “una proporción mayoritaria de quienes laboran ahí”.

Dio a conocer que quienes trabajan ahí tienen una “presión importante por ser agentes de venta de los medicamentos” que se dan en la farmacia, “porque ese es el interés principal, no es dar consulta, ni tampoco es resolver un problema de salud”.

“Las condiciones incluso laborales del personal médico, médicas y médicos en general, en estos consultorios, son condiciones muy precarias, hay todo un tema, incluso de justicia laboral o de cumplimiento de las leyes relativas a las condiciones laborales que podrían estar siendo violadas sistemáticamente en estos consultorios adyacentes a farmacias por estas corporaciones, son contrataciones eventuales”

Algunas de esas cadenas incluso no cobran por la consulta y le llaman ‘asesoría médica gratuita’, porque no consideran relevante el acto médico, la deliberación diagnostica con una “receta de seis, ocho, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no indicados”.

Declaró que la “salud es una empresa muy lucrativa en el mundo” y que hay grandes corporaciones de todo este sector.

No pueden cancelarse

Hugo López-Gatell Ramírez refirió que los consultorios adjuntos o adyacentes a las farmacias actualmente cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias para la población que se atiende.

Aunque las calificó de “muy lucrativas”, reconoció que no pueden cerrar estos establecimientos, pero que se trabaja en terminar la corrupción e impedir se amplíe el número de unidades.

“No podemos cancelarlos de tajo. Lo deseable es que no existan. En la medida en que el sistema público garantice la gratuidad, la universalidad, todo mundo tenga acceso y desde luego que la calidad sea atractiva para el pueblo, ese es el planteamiento, pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta”

