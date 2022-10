Dice Barbosa que se enteró que Sheinbaum viene el sábado a Puebla

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Puebla el próximo sábado 29 de octubre.

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, en su conferencia matutina, dijo que le había llegado «el chismecito» de que la aspirante a la candidatura presidencial de Morena vendría a Puebla el próximo sábado.

El mandatario poblano dijo que no podría dar a conocer los detalles de su visita, toda vez que no conoce la agenda que tendrá la morenista ese día.

“Sé algo, pero no me toca a mí anunciar. Sé que va a venir el sábado, en una agenda que no conozco, que le van a construir todos los interesados que apoyan a Claudia Sheinbaum. Pero me cayó el chismecito que viene el próximo sábado”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla