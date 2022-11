Inminente, la salida de Ricardo Monreal de Morena

Luego de que se confirmaran las negociaciones del senador Ricardo Monreal con la oposición para presentar su candidatura a la presidencia de la República en 2024, y tras las expresiones de repudio en su contra durante la marcha del domingo y su notoria ausencia en la misma, la salida de las filas de Morena, del aún presidente del Senado de la República, parece inminente

Ricardo Monreal confirmó que ha mantenido negociaciones por la candidatura presidencial para 2024 con dirigentes de la alianza Va por México.

De acuerdo a información de El País, el senador reconoció sus acercamientos con los dirigentes de Va por México.

“Yo he platicado con todos los partidos, no me gusta avergonzarme de ello, porque no lo siento. Dialogar y platicar con grupos políticos distintos al mío no nos hace menos” Ricardo Monreal

Senador de Morena

Santiago Creel también confirmó las negociaciones y anunció que él y Monreal comenzarán, antes de que concluya diciembre, visitas a los 32 Estados de México para sostener mesas y conferencias en un recorrido que llamarán de Diálogo y reconciliación.

“Hemos acordado el senador Monreal y yo hacer una convocatoria de reconciliación nacional (…) Soy militante de Acción Nacional desde hace muchos años, pero México va por encima de mi partido” Santiago Creel

Diputado del PAN

El diputado Luis Espinoza Cházaro, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara baja, ha señalado que su partido ve en Monreal a su candidato dentro de la alianza opositora. “Hemos hablado con el senador Monreal. El PRD tiene las puertas abiertas, está convencido el PRD de que el proceso de selección de la candidatura de Va por México debe iniciar ya, el oficialismo ha iniciado, y nosotros como coalición debemos iniciar ese proceso. Sí, contesto con claridad, sí veo la posibilidad de una candidatura en Ricardo Monreal”, ha dicho.

El senador zacatecanos lanzó duras críticas a su partido, en el que ha acusado favoritismo hacia las aspiraciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “Yo tengo 26 años formando parte del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, he sido leal al movimiento, he creído conveniente que reflexionemos sobre nuestro futuro y he solicitado profundizar la democracia dentro de mi partido y no acudir a la imposición, porque esa fue nuestra lucha histórica”, ha dicho.

El senador señaló que ha sido objeto de una campaña de descalificaciones dentro del partido y que eso lo ha orillado a sopesar su salida. “No soy de piel sensible. [En Morena] domina más la voz de la descalificación. Y cuando orquestas por sistema este tipo de descalificaciones, tienes que pensar en tu permanencia, y eso es lo que estoy valorando”, ha afirmado.

La posibilidad de que Monreal, un político con larga trayectoria en la izquierda, se pase al bando de la oposición ya prendió alertas en el oficialismo. El diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo –aliado electoral de Morena–, le pidió que no escuche “el canto de las sirenas” y permanezca en su partido. “No le preste oídos a la oposición, que trae la caballada muy flaca, escuálida. Por eso andan desesperados buscando quién los pueda representar. Le ratifico al senador Monreal nuestro reconocimiento, y por la amistad que le tengo le digo que no se deje llevar por esos cantos de las sirenas de la oposición, que está más perdida que nunca. Ante la escuálida caballada que está en la oposición, entiendo los planteamientos, la necesidad de tener cuadros tan importantes como Ricardo, y nosotros a Ricardo le decimos que lo estimamos”, ha dicho.

Por los trabajos de la reunión interparlamentaria, Monreal se ausentará de la movilización convocada este domingo por el presidente López Obrador, lo que le ha valido fuertes descalificaciones dentro de Morena. “No me hace de ninguna manera traidor ni menos mexicano que no esté con el presidente”, ha asentado en la conferencia.

Con información de El País

Foto: Archivo El Ciudadano

