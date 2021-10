Confirma Rivera Pérez clausura de obra ilegal en Central de Abastos

La pasada administración municipal de la morenista, Claudia Rivera Vivanco, otorgó a un particular permisos de construcción en áreas verdes, en la Central de Abastos capitalina, de manera «irregular», por lo que fueron clausurados.

Así lo confirmó el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, luego de que locatarios del recinto denunciaran los trabajos en un predio en Circuito Interior Norte número 1787, que se utilizaba como espacio común de los comerciantes.

Cuestionado al respecto, en entrevista a medios este martes, Rivera Pérez indicó que los permisos fueron entregados de forma «irregular», mientras que – aseguró- ya fueron clausuradas las obras.

Los comerciantes denunciantes aseguraron que no se tomó en cuenta al Consejo de la Central de Abastos, pues los terrenos incluso habrían sido vendidos a un particular.

Como «inaceptable» calificó Rivera Pérez las obras en dichas áreas comunes, al señalar que en el mercado no hay espacios de esparcimiento, por lo que se actuará «conforme a derecho», aseveró.

«Es inaceptable, no hay ni un solo espacio verde donde puedan ir a hacer una actividad, ya no digamos de deporte, ir a echarse una torta y aun asi se dan estos permisos (…) Nosotros estaremos actuando conforme a derecho y por supuesto no permitiremos que este tipo de acciones proliferen en la ciudad de Puebla»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente municipal de Puebla