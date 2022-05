Confirma Salud caso sospechoso de hepatitis aguda infantil en Puebla

La Secretaría de Salud (SS) estatal confirmó que en Puebla hay un caso sospechoso de hepatitis aguda de etiología desconocida; se trata de una menor de dos años, por lo que, de confirmarse, sería el primer positivo en la entidad.

El titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, explicó que se envió una muestra al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), luego de descartar que la niña estuviera contagiada de otros tipos de hepatitis conocidos.

“Sí en Puebla mandamos un caso, esto lo sacamos por exclusión. Había comentado con anterioridad que la hepatitis es multifactorial, puede ser desde el consumo de alimentos, enfermedades autoinmunes, virales, etcétera, cuando se excluyen estas causas es que mandamos a México la prueba”. José Antonio Martínez García

Señaló que la menor se encuentra estable y en vigilancia en casa, toda vez que su cuadro clínico de hepatitis es leve.

Refirió que en las próximas horas se expondrá la muestra ante las autoridades sanitarias para ser analizada.

Asimismo, recordó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) ya ha notificado 10 casos probables de hepatitis aguda infantil en otros estados de la República.

El pasado jueves, fue confirmada la primera muerte por esta enfermedad en México. Se trató de un menor que era originario de Tulancingo, Hidalgo, quien perdió la vida en el Hospital La Raza en la Ciudad de México.

Sin vacunas para hepatitis tipo A

El funcionario estatal Jose Antonio Martínez García dio a conocer que Puebla no cuenta con vacunas para combatir la hepatitis tipo A, la cual es distinta a la aguda infantil.

Explicó que en este momento no hay suficiencia de este biológico en el mundo, el cual no entra no forma parte del cuadro básico de vacunación en la entidad.

No obstante, si se hay suficiencia de las vacunas hexavalentes, antineumocócica, triple viral, rotavirus, antivaricela, contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTP), hepatitis b, BCG o bacilo de Calmette-Guérin, entre otras.

Reporte epidemiológico

El secretario estatal informó que en las últimas 24 horas se registraron 14 nuevos casos por covid-19 y ninguna defunción.

Al momento, hay 127 casos positivos distribuidos en 16 municipios, con 16 pacientes hospitalizados, de los cuales uno está grave e intubado.

Indicó que todos los hospitales que atendían pacientes de coronavirus en la entidad ya están desconvertidos, pero tienen áreas específicas para atender enfermedades respiratorias.

Foto: Agencia Enfoque

