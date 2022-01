Confirma Tepjf sanción a René Sánchez por violencia política de género

Por falta de pruebas que acrediten errores en la resolución local, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desecharon la impugnación del exsecretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, sobre las acusaciones de violencia política de género en su contra.

Yasmín Flores Hernández, extrabajadora del Ayuntamiento de Puebla, denunció a la expresidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco y René Sánchez por recibir malos tratos, ser acosada y tener un salario inferior al entregado a sus compañeros, por lo que alegó violencia política de género.

En sesión ordinaria, en la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX), se votó de manera unánime y se confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que sancionó al denunciante; además, remitió una parte del caso al tribunal local para que se pronuncie por el incumplimiento de la misma.

Intentos de evadir procesos, inoperantes

De acuerdo con los juicios SCM-JE-202/2021 y SCM-JE-203/2021, promovidos por René Sánchez Galindo y Margarita del Carmen Rodríguez Daruich, respectivamente, estos fueron acumulados y se calificaron como inoperantes sus intentos de evadir los procesos e investigaciones que pesan sobre ellos.

Para los agravios expuestos por ambos denunciantes, respecto a la supuesta transgresión al principio de exhaustividad que denunciaron, lo que afectaba su derecho de audiencia, esta Sala ya se había pronunciado y habían confirmado la determinación de los órganos locales.

“Respecto a que el Tribunal local instruyó al Instituto Electoral del Estado de Puebla realizar una audiencia de pruebas y alegatos respecto de algunas constancias y no de la totalidad del expediente del procedimiento SE/PES/YNFH/25/2020, la inoperancia se propone porque en todo caso, es un acto intraprocesal que por tanto podría ser subsanado durante la instrucción del procedimiento respecto que podría impactar negativamente en su esfera jurídica” Se leyó en la explicación del caso

Por otra parte, los magistrados calificaron como inoperante el señalamiento de Margarita del Carmen Rodríguez, sobre que el procedimiento sancionador no se lleva a cabo con perspectiva de género, ya que al no existir una resolución definitiva, las actuaciones realizadas hasta ahora son intraprocesales; además, no señaló que pruebas faltaban por desahogar.

Margarita del Carmen Rodríguez fue acusada por Yasmín Flores por ser hostigada y perseguida en un vehículo oficial del Ayuntamiento de Puebla que se encontraba bajo su resguardo.

