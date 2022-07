Confirman dos casos de viruela símica en Puebla; esto debes saber para cuidarte

Hasta el momento, se han confirmado dos casos de viruela símica en el estado de Puebla, son pacientes masculinos mayores de 30 años y se encuentran estables; así lo confirmó el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.

Se trata de dos casos importados, uno de la Ciudad de México y otro de Europa. Ambos fueron confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y ya se tiene en observación las personas con las que pudieron tener contacto.

En rueda de prensa, el mandatario descartó que se trate de una emergencia sanitaria similar al covid-19, pero invitó a la población a extremar precauciones y mantenerse atentos a las indicaciones de la Secretaría de Salud Estatal.

“No es un caso de gravedad, ni de establecer condiciones de extrema prevención, pero tenemos que empezar a resolver este asunto con profesionalismo. No es una epidemia, no es una pandemia, pero tenemos que asumirlo. Me comprometo a comandar la respuesta del estado frente a este padecimiento”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla