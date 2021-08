Químicos, secreto del magnifico sonido de los violines Stradivarius

Por Gerardo Sifuentes

El secreto de los violines Stradivarius fue durante siglos mera especulación, pero hasta ahora se ha confirmado. Hace 40 años empezó a difundirse la teoría de que el sonido de los violines más famosos del mundo no se debía a su construcción o el tipo de madera con la que se ensamblaron; sino gracias a los químicos con los que habían sido tratados.

Una investigación realizada por un equipo internacional ha identificado, que en los violines de finales del siglo XVII y principios del XVIII, se utilizó una agresiva mezcla de:

Bórax

Zinc

Cobre

Alumbre

Junto con agua de cal, para curar la madera utilizada, esto debido a una plaga de gusanos que maltrataban el material en aquella época.

Investigación a cargo de Hwan-Ching Tai

Hwan-Ching Tai, profesor de química en la Universidad Nacional de Taiwán, quien encabezó la investigación, publicó los hallazgos en Angewandte Chemie, la revista más importante de química de Alemania. Para realizarla, se dio a la tarea de analizar mediante técnicas químicas, espectroscópicas y microscópicas la madera de instrumentos antiguos fabricados por dos viejos maestros de Cremona, Italia: Antonio Stradivari (1644-1737, latinizado como Stradivarius) y Giuseppe Guarneri “del Gesù ”(1698-1744).

Según se apunta en el estudio, los instrumentos de cuerda están hechos con maderas especialmente seleccionadas, conocidas como maderas tonales, mismas que actúan como transductores de la energía mecánica de las cuerdas vibrantes a energía acústica.

“Los instrumentos de la familia de los violines, incluidas las violas y los violonchelos, están hechos de dos tipos de maderas tonales: abeto de Noruega (Picea abies) y arce (especie Acer)” Estudio

Al combinar datos analíticos e información histórica, se dedujeron los minerales que se agregaron y sus posibles funciones:

Bórax y sulfatos metálicos para la supresión de hongos, sal de mesa para el control de la humedad, alumbre para la reticulación molecular y potasa o cal viva para el tratamiento alcalino.

“El propósito general puede haber sido la conservación de la madera o la afinación acústica” “Nuestros datos sugieren que los viejos maestros llevaron a cabo experimentos de ingeniería de materiales para producir cajas de resonancia con propiedades únicas” Estudio

Una teoría en la década de 1970

Estos resultados han sido lo más esperados por Joseph Nagyvary, profesor emérito de química en la Universidad de Texas A&M, quien fuera la primera persona en defender esta teoría en la década de 1970.

“La presencia de estos productos químicos apunta a la colaboración entre los fabricantes de violines, la farmacia local y el boticario en ese momento” “Tanto [Antonio] Stradivari como Guarneri hubieran querido tratar sus violines para evitar que las lombrices se comieran la madera porque las infestaciones de lombrices estaban muy extendidas en ese momento” Joseph Nagyvary

Profesor de química en la Universidad de Texas A&M

Nagyvary dijo que cada fabricante de violines probablemente usó sus propios métodos locales al tratar la madera.

“Este nuevo estudio revela que Stradivari y Guarneri tenían su propio método patentado de procesamiento de madera, al que podrían haber atribuido una importancia considerable” “Podrían haberse dado cuenta de que las sales especiales que usaban para la impregnación de la madera, también le otorgaban una resistencia mecánica beneficiosa y ventajas acústicas» «Estos métodos se mantuvieron en secreto. No había patentes en esos tiempos. La forma en que se manipuló la madera con productos químicos era imposible de adivinar mediante la inspección visual del producto terminado» Joseph Nagyvary

Profesor de química en la Universidad de Texas A&M

A Antonio Stradivari se le considera hasta la fecha como el fabricante más prominente de violines.

Receta, hasta la tumba

La receta de estas técnicas para tratar la madera se fueron junto con sus creadores a la tumba, pues les conferían una ventaja estratégica en el mercado sobre sus competidores.

¿Se podrá imitar para producir instrumentos que emitan un sonido tan hermoso como el de sus predecesores? Es difícil de contestar. Aún se necesitan más investigaciones para aclarar otros detalles de cómo los productos químicos y la madera produjeron la calidad tonal impecable que caracteriza a los instrumentos de aquella época; incluidas muestras no solo de Stradivarius y Guarneri, sino también de otros creadores del llamado Período Dorado (1660-1750) de Cremona, Italia.

Stradivarius fabricó alrededor de 1,200 violines en su carrera y los vendió a clientes exclusivos, incluida la realeza. Hoy en día, quedan alrededor de 600 violines fabricados por el maestro. Su contemporáneo, Guarneri del Gesu, tuvo en vida problemas para vender su trabajo, pero sus instrumentos ahora se consideran iguales en calidad y precio a los violines de Stradivarius.

Con información de today.tamu.edu y “Materials Engineering of Violin Soundboards by Stradivari and Guarneri” en Angewandte Chemie International Edition.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com