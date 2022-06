¿Confundido?, presidente de abogados explica la regulación de honorarios en Puebla

La propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta para expedir la Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados se trata de una homologación de una ley ya existente y obsoleta, por lo que no representa abusos en contra de los licenciados en derecho, aseguró Raúl Hernández Argüelles, presidente del capítulo Puebla de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC.

En entrevista con El Ciudadano México, explicó que la presunta tabulación de los cobros para la prestación de los servicios sólo aplicará cuando no exista un contrato, pacto o convenio por escrito previo entre el abogado y el cliente, pues respeta las disposiciones previstas en el Código Civil de Puebla.

Resaltó que a nivel mediático, el decreto que llegó a manos del Congreso del Estado ha sido malinterpretado por varias personas, que piensan que se trata de un freno al cobro de honorarios de los profesionistas y que de no acatar la nueva ley se incurra en un delito.

“Hay que saberla leer, no es que esté proponiendo tarifas para las actividades de los abogados o que esté coartando la libertad que tiene para determinar sus honorarios. (…) Este decreto no es más que la actualización de una ley publicada en 1934, por lo que no se está violentando la libertad constitucional de nadie para fijar el cobro de honorarios por el trabajo prestado”