Congreso de EEUU celebra primera audicencia sobre ovnis en más de 50 años

Dos altos funcionarios de la inteligencia de defensa de Estados Unidos testificaron este martes 17 de mayo en el Capitolio sobre lo que el gobierno estadounidense save de los objetos voladores no identificados (ovnis). Esta audiencia se reproduce 11 meses después de un informe en el que se documentan más de 140 casos de lo que el gobierno denomina «fenómenos aéreos no identificados» (UAP por sus siglas en inglés).

Ronald Moultrie, responsable máximo de los servicios de inteligencia del Pentágono, y Scott Bray, subdirector de Inteligencia Naval, fueron los funcionarios responsables de testificar sobre los ovnis. La audiencia tuvo lugar ante un subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por casi dos horas.

«No tenemos explicación todavía de los varios objetos grabados en el cielo, pero es importante comunicar al pueblo estadounidense lo que registramos y qué avances para explicarlos tenemos». Fue una de las concluciones principales a la que llegaron los altos mandos al testificar sobre una serie de fotos y videos expuestos con anterioridad. El informe incluía algunos «ovnis» que mostraban velocidad y maniobras superiores a la tecnología actual de aviación.

Por su parte, Ronald Moultrie agregó que la única manera de adelantarse a posibles objetos con tecnología innovadora es recogiendo información de esta clase. Además de un posterior análisis.

«Buscamos entender qué estamos viendo, por ejemplo, al observar un objeto triangular. Y no es la primera vez que lo hicismos. Meses atrás en otro lugar de EEUU también se obtuvo la misma fotografía de este objeto de forma triangular. Coinciden la imagen y su comportamiento en el cielo, pero no hay explicación de lo que es. Cuando digo que no podemos explicar esa información, significa que no tenemos comprensión del material observado y la información que recogimos». Se sinceró Bray.