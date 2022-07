Congreso de Puebla busca impulsar Ley Monzón; suspenderán patria potestad por feminicidios

En caso de que un presunto feminicida tenga la custodia de sus hijos, ésta podría suspenderse en tanto un juez no dicte sentencia condenatoria; además, los menores quedarían bajo el resguardo de la familia de la víctima.

En entrevista, la diputada petista Mónica Silva Ruiz adelantó que presentará una iniciativa, identificada como “Ley Monzón”, para que las niñas, niños y adolescentes puedan permanecer en espacios seguros mientras se desahogan las pruebas sobre un presunto delito de feminicidio.

Explicó que el nombre derivó del permiso provisional que le otorgaron a la familia de la activista y abogada, Cecilia Monzón, para que su hijo pudiera salir del país y permanecer con su abuela materna, aun sin el permiso de su padre, Javier López Zavala.

Señaló que, con base en la presunción de inocencia, se plantea que cuando un supuesto agresor obtenga una vinculación a proceso, se suspenda la patria potestad o custodia que tenga de sus hijos y se entregue de forma temporal a la familia de la víctima.

Además, será el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) la instancia que determine con qué personas –abuelos, tíos, hermanos– tendrán que quedarse los infantes.

No obstante, en los casos en los que los jueces determinen que ningún integrante de la familia de la víctima pueda hacerse cargo de los infantes y existan vínculos efectivos con el núcleo del agresor (feminicida), se les podría ceder la custodia a ellos.

“La intención es salvaguardar la integridad del menor, que pueda estar en un ambiente en el que se va a velar por su bienestar mientras se espera la resolución del juicio del agresor, en este caso feminicida. El menor podrá crecer en un ambiente sano, priorizando a los familiares de la víctima” Mónica Silva Ruiz

Detalló que esto no significaría que los presuntos asesinos perderían la custodia total, toda vez que el proceso legal seguiría su curso; no obstante, su intención es acortar los tiempos de respuesta, para que no se tengan que esperar por la resolución del juicio.

Dijo que al implementar esta figura en la ley, los jueces tendrán herramientas que les permita justificar las suspensiones y comentó que en el caso de la activista Cecilia Monzón, la custodia provisional se obtuvo “mediante la protección del interés superior de la niñez”.

Agregó que con la Ley Monzón, también se beneficiaría a los menores que se encuentran en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Puebla (SEDIF) por casos de patria potestad o custodia por un delito, para que salgan de la dependencia y puedan estar con su familia directa.

