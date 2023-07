Congreso descarta notificación de existencia de hoyo financiero

Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, descartó que les hayan notificado sobre la existencia de un hoyo financiero por el orden de 722.3 millones de pesos.

“Déjenme revisar bien el tema, hasta ahorita no tengo ningún tema de comunicado. Yo con el señor gobernador he sido respetuoso, no sé si exista… Nosotros seremos respetuosos, y si hay otro tema del hoyo financiero seremos muy cautelosos en revisar»

Eduardo Castillo López

Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado