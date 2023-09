Congreso poblano descarta deuda con mujeres sobre aborto

De cara a la marcha del 28S, que mujeres realizan año con año para exigir la despenalización del aborto, el diputado local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Castillo López, consideró que en el estado de Puebla no hay ninguna deuda con quienes exigen este derecho.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), del Congreso, expresó que nunca se ha declarado en contra del aborto, ni ha hecho la promesa de aprobarlo, pero aseguró que este es un tema que se trata constantemente.

«Es un tema que el presidente del Congreso no ha dicho que va a salir, no ha dicho que está en contra. Yo siempre he sido respetuoso de los comentarios de mis compañeras diputadas y diputados, y lo que trato de hacer es que todas las fuerzas parlamentarias podamos llegar a un acuerdo o por lo menos que tengamos la mayoría»

Eduardo Castillo López

Presidente de la Jugocopo del Congreso