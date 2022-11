Conoce el maquillaje temático de Erandi, adolescente de Acatzingo

Erandi Ponce, de 16 años de edad, es una adolescente que decidió luchar contra las tradiciones y estereotipos que existen respecto a la educación femenina en algunos municipios del estado.

Ella, al igual que otras chicas del «Triángulo Rojo», encontró en el cuidado de la belleza y la caracterización una opción de trabajo a futuro.

“Por aquí no es tan común ver a chicas que no se han casado o que no tengan niños, y menos que sigan estudiando. Cuando me preguntan si me quiero casar les digo que por ahora no, porque estoy concentrada en mis estudios”

Erandi Ponce