Conoce la ubicación de tu casilla para votar en la consulta de revocación de mandato

Como se había anunciado, a partir de este sábado ya es posible conocer la ubicación de las 57 mil 516 casillas que se instalarán el próximo 10 de abril para votar en la consulta de revocación de mandato.

En la página de internet https://ubicatucasilla.ine.mx/ los ciudadanos pueden consultar el domicilio de la mesa receptora que les corresponde. Para ello es necesario tener a la mano su credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE) ya que al ingresar a la plataforma se deberá especificar el estado donde radica y sección electoral. Este último dato se ubica en la identificación oficial, en la parte de abajo a un costado de la vigencia.

Al introducir la información requerida, la plataforma mostrará la dirección exacta de dónde se localiza la casilla, lo cual también puede ser visibilizado en un mapa, para tener mayor certeza. De igual manera, se informan los nombres de las personas que estarán a cargo de la mesa receptora, las secciones que les fueron asignadas y los horarios en los que estarán operando.

Cabe señalar que para la jornada de revocación de mandato también se instalarán 300 casillas especiales donde las personas en tránsito, que no puedan acudir al centro de recepción de voto que les corresponde, puedan ejercer su derecho a participar.

La pregunta que aparece en la papeleta que le será entregada el 10 de abril al votante es: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Las opciones de respuesta son: Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza y Que siga en la Presidencia de la República.

El INE puso en marcha la plataforma Ubica Tu Casilla dos días antes de lo establecido, pues originalmente estaba previsto que empezara a operar a partir del lunes 28 de marzo. Esto en medio de presiones por parte del partido Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que señalaron que el instituto estaba “escondiendo” dicha información.

Es de recordar que para la revocación de mandato no se instalarán las 160 mil casillas que establece la Ley federal en la materia, y apenas será poco más de 35 por ciento. Ello, a decir del INE, debido a que desde la Cámara de Diputados no se le asignó el recurso suficiente. No obstante, el jefe del Ejecutivo también ha señalado que el instituto instalará prácticamente las mismas casillas que en la consulta popular del año pasado, que tuvo un costo menor a lo que se pidió para la jornada de revocación de mandato.

El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña reconoció que la menor cantidad de casillas provocará que algunos ciudadanos tengan que salir de sus secciones electorales para votar el 10 de abril. En un conversatorio, ayer, dijo que por ello será muy importante que la ciudadanía ubique dónde se instalará la mesa receptora del voto.

