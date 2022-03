¿Te identificas con la violencia vicaria?, en Puebla hay 12 casos documentados

En Puebla, se han presentado al menos 12 casos de violencia vicaria, que es cuando el agresor, generalmente exparejas de las afectadas, buscan dañar a la mujer a través de sus hijas e hijos.

Los casos fueron documentados por el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, cuyas representantes acudieron al Congreso del Estado para solicitar que se modifiquen las leyes para proteger a las mujeres y se castigue a los responsables.

Las solicitantes fueron recibidas por las diputadas panistas Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez y Mónica Rodríguez Della Vecchia; así como la legisladora petista Mónica Silva Ruiz, con quienes sostuvieron la primera de varias mesas de trabajo que se tendrán sobre el tema.

Ilustración: Iván Rojas

Hechos sin tipificación

En entrevista, Micaela Giacobone Schwartz, coordinadora nacional y asesora jurídica de la organización, señaló que entre los hechos denunciados ante la organización se encuentran casos de bebés en lactancia que han sido sustraídos de forma ilegal por parte de los padres, mujeres que han sido obligadas por un juez a convivir con sus agresores; además de amenazas e intentos de feminicidio.

Comentó que los registrados no representan la situación real, ya que muchas de las víctimas no son conscientes de este tipo de agresión y las autoridades no la tienen tipificada como tal.

Por su parte, Carmen Arrendando Días, coordinadora en Puebla del frente, dijo que los indicadores sobre este tipo de violencia hacía la mujer son ambiguos, debido a que muchas desconocen que se encuentran inmersas en ese tipo de agresiones, pero explicó que si hay indicadores de secuestro infantil y violencia intrafamiliar.

Explicó que la mayoría de las víctimas en el estado se concentran en la capital poblana, Cholula y Atlixco; sin embargo, tienen informes de sustracciones de menores y violencia en todos los municipios.

Aseguraron que a nivel nacional, el colectivo recibe entre 3 y 5 denuncias por violencia vicaria, «lo que demuestra la importancia de atender la situación y evitar que siga ocurriendo».

Los casos registrados no representan la situación real, ya que muchas víctimas no son conscientes de este tipo de agresión./Fotos: Agencia Enfoque

Las autoridades ignoran los casos

En tanto, Alexandra Volin-Bolok Lovett, cofundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria lamentó que hasta este momento las autoridades carecen de perspectiva de género para resolver los casos, pues al acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) son desechados sus temas y no se abren carpetas de investigación.

Esto te interesa: Reporta Fiscalía violencia familiar contra 22 poblanas cada día en 2021

Además, cuando acuden con los jueces familiares y les otorgan la custodia a los agresores (padres), a pesar de que existan antecedentes de violencia física o sexual en su contra.

“Tampoco podemos levantar alertas Amber de ningún tipo porque como es el padre el que se lleva a los hijos, no se considera como secuestro o sustracción ilegal”

Ilustración: Iván Rojas

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com