Considera Ted Cruz que hay abusos de AMLO; es “timbre de orgullo”, responde presidente

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que es un «timbre de orgullo» que el senador republicano por Texas, Ted Cruz, criticara a su Gobierno, por lo que el legislador representa.

Luego que Cruz advirtió a la Administración de Joe Biden que López Obrador podría estar incurriendo en abuso de poder, lo que socava el Estado de Derecho y pone en peligro la relación bilateral, el mandatario mexicano afirmó que es de esperarse.

«Ahora que es un momento de transformación, la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del Gobierno que represento, me llena de orgullo, por lo que él representa, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mi, a lo mejor me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal pues la verdad sí me produce orgullo. Y es normal que en un proceso democrático existan estas expresiones»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México