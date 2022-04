Consulta ciudadana por revocación de mandato inicia con baja afluencia en Puebla

Con baja afluencia arrancó la jornada electoral para la consulta ciudadana por la revocación de mandato en la ciudad de Puebla.

En diversos puntos, opuestos a la Angelópolis, los poblanos acudieron en pocas cantidades a las casillas habilitadas para este ejercicio democrático.

Por ejemplo, en la casilla instalada en el Centro Escolar “Gustavo Díaz Ordaz”, al sur de la ciudad, la jornada inició sin retrasos, pese a ello, la fila para votar sólo fue de siete personas.

Alicia, de 69 años, quien estaba formada para emitir su voto, indicó que, a diferencia de 2018, en esta ocasión respalda al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que toda su vida fue simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN); sin embargo, se decepcionó de ellos en los sexenios de Vicente Fox (2000-2006), y Felipe Calderón (2006-2012).

Por otra parte, en la casilla habilitada en la Escuela Primaria “Francisco Neve” en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, al norte de la ciudad, también se registró, durante la primera hora, una floja asistencia de votantes.

Asimismo, sólo había cinco personas formadas esperando a que abrieran las casillas, debido a que llegaron antes de las 8:00 horas

Sin embargo, tuvieron que esperar cerca de 20 minutos para poder ingresar y hacer su voto, pues hubo un retraso, debido a que no llegaron a tiempo los representantes de casilla.

Enrique Rosas, uno de los cinco votantes que esperó para emitir su voto, argumentó que este tipo de situaciones provocan que la sociedad no quiera participar en la consulta ciudadana.

«Espero que trabajen, porque si no trabajan es por eso que a veces la gente no quiere cumplir, pero tampoco cumplimos nosotros como ciudadanos porque no hay gente».

Enrique Rosas

Ciudadano