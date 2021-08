Consulta popular, ¿sin voto de AMLO?

Este día de la consulta popular, el mandatario federal, y máximo representante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no quiso dar comentarios respecto a este ejercicio democrático, la cual decidirá si se juzgará o no, a los expresidentes del país por acciones hechas durante su administración.

El presidente fue captados por medios de circulación nacional, al salir de una puerta alterna del hotel donde estaba hospedado en Nayarit. Comentó que se dirigiría a la sierra porque debía supervisar obras carreteras.

-¿Algún balance de la consulta, Presidente?, preguntaron reporteros.

=No, yo no estoy metido en eso. Yo voy ahora a la sierra, respondió Andrés Manuel López Obrador.

Cabe precisar que el mandatario federal, López Obrador, dio a conocer que tomaría rumbo a la zona militar del estado de Nayarit, para abordar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.

Posteriormente hará la supervisión del avance de trabajos carreteras federales de:

Ante estas actividades es probable que el presidente López Obrador no consiga sufragar en la consulta, ya que sólo puede hacerlo en la casilla indicada conforme a su domicilio en Ciudad de México.

El mandatario ayer acusó al Instituto Nacional Electoral (INE), de no colocar casillas suficientes para la consulta.

“Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes”

«Yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa…silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México