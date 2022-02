Consultará Eduardo Rivera a ciudadanía la colocación de parquímetros

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que para la instalación de parquímetros en la ciudad realizará una consulta a quienes laboran y frecuentan el Centro Histórico, para evitar «especulaciones» respecto a la iniciativa.

En entrevista, el alcalde se comprometió a presentar una «propuesta Integral», luego de consultar a locatarios y visitantes del centro, pues calificó los argumentos en contra de «sin fundamento».

Lo anterior tras las criticas de los regidores de Morena, quiénes tacharon la iniciativa como una medida recaudatoria, por lo que Rivera Pérez aseguró dar «información puntual y precisa» del proyecto.

«Vamos a seguir trabajando en recabar las opiniones de comerciantes, personas que habitan el Centro Histórico, y estaremos presentando una propuesta Integral en el tema de parquímetros, para no estar especulando, para no estar construyendo cosas que no son, estamos terminando de analizar todas las propuestas»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente municipal de Puebla