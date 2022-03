Contempla Cecilia Anaya nuevo litigio por la UDLAP de Horacio Magaña

La rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Cecilia Anaya Berríos, no descarta que el patronato que encabeza Horacio Magaña busque iniciar un nuevo litigio por el control de la UDLAP.

Argumentó que aunque el plantel de la UDLAP ya se encuentra reabierto al 100 por ciento, el conflicto legal entre la familia Jenkins de Landa y el patronato de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada por el control de la UDLAP continúa.

Aseguró que el conflicto legal por el que el campus permaneció cerca de ocho meses cerrado ya concluyó con la entrega de las instalaciones a la administración que ella encabeza.

🟠Los estudiantes retoman la normalidad de sus clases, a 19 días de reapertura del campus de la #UDLAP pic.twitter.com/Lh0Op1m8aM — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) March 16, 2022

Lee más: Agradecen apoyo los Jenkins de Landa a comunidad UDLAP

Por lo que afirmó que las instalaciones de la universidad no se encuentran en «peligro», no obstante, indicó que no descarta la idea de que el patronato encabezado por Horacio Magaña inicie un nuevo litigio en contra de los Jenkins de Landa.

«El conflicto legal todavía continua, aunque la situación legal está prácticamente concluida, pero no podemos confiarnos, porque es probable que quieran tomar otras medidas»

Sin embargo, señaló que las instalaciones universitarias presentan algunas afectaciones por el abandono y la falta de mantenimiento, e Incluso añadió que cerca del 20 por ciento de la matrícula abandonó la institución.

«Las instalaciones tienen algunos desperfectos, pero ya estamos trabajando en ellos, también hubo una disminución de la matrícula, por eso, tenemos el compromiso de reincorporar a más estudiantes, con la misma calidad educativa»

Sigue leyendo: Inician alumnos UDLAP regularización académica en la IBERO

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com