Contingente de buscadoras alza la voz este 8M

Por segundo año consecutivo, familiares de personas desaparecidas e integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos protestaron -en una marcha exclusiva- en el marco del Día Internacional de la Mujer, el cual es celebrado el 8 de marzo, con el fin de visibilizar que madres y mujeres continúan en la lucha por encontrar a desaparecidos.

“Por la ineficiencia de instituciones, la corrupción, las mujeres nos hemos convertido en ‘Buscadoras de Justicia’”, así lo indicó María Luisa Núñez Barajas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos, tras arrancar la marcha pacífica, donde participaron más de 200 personas, sobre el Bulevar 5 de Mayo, desde San Francisco hasta la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El contingente, que estaba encabezado con un cartel gigante con las fotografías de personas desaparecidos con la leyenda “Fue el Estado”, llegó a la Fiscalía que estaba blindada, negándole el paso a las personas que buscan a sus familiares sin localizar.

“La lucha seguirá hasta que las mujeres importen más que sus paredes”, reclamó Núñez Barajas, a la veintena de policías que resguardaba el edificio de la FGE.

Frente al inmueble, las madres denunciaron que las autoridades en Puebla no investigan los casos de desaparición de personas, porque no quieren gastar el presupuesto. “Encontramos que no hay dinero ni personal ni voluntad para buscar a nuestros desaparecidos”, acusaron.

“¡El día que el Estado blinde el cuerpo de las mujeres como hace con sus edificios, ese día vamos a dejar de manifestarnos!”. María Luisa Núñez Barjas

Fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos

María Luisa Núñez exigió que con la misma fuerza con la que cuidan los inmuebles cuidaran a sus hijos. / Foto: Agencia Enfoque

Ningún funcionario del organismo salió del inmueble, ubicado sobre el bulevar 5 de Mayo y la avenida 31 Oriente para atender a las madres y mujeres con familiares desparecidos.

Foto: Agencia Enfoque

