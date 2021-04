Continúan la batalla por visibilizar a la comunidad Trans en Puebla

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra cada 31 de marzo desde 2009, gente de la comunidad LGBT de Puebla, del Grupo Transgénero Puebla y de la Coalición Agnes Torres, celebraron una conferencia de prensa sobre el tema y distribuyeron pruebas de detección para VIH y sífilis.

Placa en memoria a la activista trans Agnes Torres en Puebla

___

Estacionó mi auto junto al Parque Juárez, en contra esquina de la Fiscalía del Estado, bajó acompañada de Lennon (mi chihuahueño de diez años con alma de gato coscolino). Me dirijo hacia unas carpas que veo: es un plantón cannábico, protesta equivocada, giro la cabeza y veo otra carpa junto a la placa de Agnes, that’s it. Cruzamos la calle. Hay un par de policías hablando con una chica y un chico. Espero a que se desocupen y me acercó.

Me pasa algo curioso con la gente LGBT, me hacen sentir siempre bienvenida, cosa que no me pasa tan seguido, no sé, me siento bien con ellxs, me siento importante, vista. Muy amables me cuentan que están celebrando el fin de la semana del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que darán una charla alrededor del tema y que también estarán practicando pruebas de detección del VIH y sifílis, sobre todo para crear una red de apoyo, estar presentes.

Los dos chicxs que entrevisté me contarán un poco sobre su postura como coalición ante de Ley Agnes: tratan de dar guiar a la gente, de acompañarlxs en sus dudas.

“Que vean que estamos, que existimos y que resistimos”, me dice Kurt, con voz de profeta/poeta.

Me cuenta Annie que, si bien ya se aprobó una ley y ya se publicó en el periódico oficial, todavía no hay un seguimiento por parte de Registro Civil, es decir que todavía no tienen una capacitación para implementar esta nueva ley. Por lo menos tienen que esperar un par de meses, en lo que pasa la veda electoral, para que los encargados puedan instruirse, tomar los cursos necesarios y comenzar el cambio de papeles.

Es un proceso largo que requiere paciencia y mucho papeleo: se cambia el acta de nacimiento, luego la CURP, la INE, y ya posteriormente todo lo demás. Lo más importante es el acta, de ella se requieren varias copias por sí hay algún problema con el sistema (que, si de por sí es perfectible en esquemas normales, imagina en un proceso nuevo con muchas lagunas).

Les pido su opinión respecto a cómo se puede educar a la gente que todavía tiene estigmas contra a la comunidad LGBT:

–Es una cuestión complicada, primero que nada, México es un país muy conservador, luego está el rollo generacional, lo que se enseña en casa. Más que nada es una cuestión de respeto, de tolerancia, claro que hay gente con opiniones muy contrarias, y claro que hay que respetarlos. Si ellos quieren que los respetemos, nosotros merecemos también ese respeto. Es complicado hablar de esto y todo lo que engloba, porque tampoco es como que vamos por la vida ¡Soy trans! ¡Soy trans! Y aunque lo hiciéramos, merecemos el mismo trato que cualquier persona.

–Otra cosa que vale la pena mencionar es que es importante que hagamos uso de los pronombres adecuados, ¿estás de acuerdo? Hay que ser inclusivos como personas, saber que ya estamos en el año 2021 y que los tiempos cambian. ¿Qué te puede costar decir “ella” si ves a una mujer trans que lo miras y es una mujer? ¿Qué te cuesta decir es una mujer o decirle ella? Usar los pronombres adecuados nos puede ayudar a crear conciencia sobre la sociedad y aceptarnos. Somos seres humanos, no buscamos una vida, nosotrxs ya tenemos una vida, lo que queremos es un reconocimiento ante la sociedad, ante la ley y ante nuestra propia comunidad. A veces la marginación también puede empezar entre la comunidad. Hay que seguir luchando, la lucha no terminará hasta que realmente seamos aceptados, aceptadas, aceptades. Ojalá las futuras generaciones lo tomen en cuenta y llegue el punto en que esa inclusión sea verdadera.

Me quedó un rato más, me ofrecen un boli de galleta Oreo y conversó con Víctor y Luis, otros amix que trabajan en la Secretaría de Igualdad Sustantiva (soy su fan). Chismeamos un poco sobre la vida, el cambio de lugar de la placa a Anges; Lennon se le monta a Víctor y veo que hasta mi perro transpira amor (incluya aquí risas que terminan con un suspiro de madre perruna decepcionada).

Me despido, les deseo mucha suerte y me voy contenta porque la gente así me inspira y me calienta el alma.