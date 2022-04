Convoca Barbosa a participar a los poblanos en la revocación del mandato

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a la sociedad poblana a participar el próximo domingo 10 de abril en la consulta ciudadana de revocación de mandado.

El mandatario invitó a los poblanos a participar de manera libre en la consulta ciudadana, puesto que argumentó que este ejercicio ayudará a “mejorar las condiciones de vida democrática” de la sociedad.

“Mi llamado es a participar libremente a favor, o en contra de que continúe el presidente de la República en su cargo, esto va a ir generando mejores condiciones de vida democrática, en las democracias más avanzadas del mundo, las consultas ciudadanas se llevan a cabo sin ningún problema”. Miguel Barbosa Huerta

Aseguró que los poblanos podrán expresar libremente sus ideas en las urnas el próximo domingo 10 de abril a favor o en contra de la continuidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En tanto que afirmó que la sociedad se ha involucrado en el proceso con respeto y disciplina, en un proceso “novedoso y nuevo”.

“Los mexicanos, y en el caso de la entidad los poblanos, nos vamos a expresar de manera libre en esta consulta popular novedosa y nueva en su ejecución para determinar sí continúa o no el presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, yo veo que ha habido mucha colaboración, mucha disciplina, mucho respeto, quien está en contra se ha pronunciado y no ha pasado nada, quien está a favor se ha pronunciado y no ha pasado nada”.

El gobierno de Puebla no presiona

Por otra parte, Barbosa Huerta afirmó que su gobierna no presiona, no persigue, y no condiciona a los poblanos que abiertamente se han pronunciado en contra del presidente López Obrador.

Sin embargo, argumentó que la oposición “siempre tergiversa” las cosas, por el “temor de exhibir sus flaquezas”.

A su vez, señaló que las condiciones en las que se ha desarrollado la consulta ciudadana no han sido las adecuadas por parte del Instituto Nacional Electoral.

“Debió haber sido una consulta popular mucho más difundida, mucho más abierta por parte de la autoridad que la realiza, con muchas más casillas, pero es lo que hay”. Miguel Barbosa

No habrá ley seca, pero sí fuerte operativo de seguridad

Finalmente, el mandatario adelantó que su gobierno no emitirá ningún decreto de ley seca en el estado durante el desarrollo del ejercicio democrático.

No obstante, indicó que esas decisiones las tendrán que tomar los 217 ayuntamientos del estado de acuerdo a sus condiciones de seguridad.

“No lo hemos definido, pero lo más probable es que no emitamos un decreto sobre ley seca, en todo caso que cada ayuntamiento sí lo considera necesario dependiendo de sus condiciones lo haga o no lo haga”.

Sin embargo, Barbosa Huerta precisó que habrá un fuerte despliegue en todo el estado de elementos de la Policía Estatal a pesar de “no existir condiciones de riesgo”, o “rasgos de violencia” que imposibiliten el desarrollo de la consulta ciudadana.

Foto: Agencia Enfoque

