Convocan a marcha pacífica el domingo para promover revocación de mandato en Puebla

Un grupo de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una marcha el domingo 3 de abril en Puebla capital para exhortar a los poblanos a participar en la consulta de revocación del mandato.

Este viernes, en el Zócalo capitalino, los integrantes denunciaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto “trabas” para el proceso que se realizará el 10 de abril, que podrían provocar problemas a la gente para ubicar su casilla.

Señalaron que la pregunta y las respuestas que estarán en las boletas también podrían confundir, principalmente, a los adultos mayores. Además, advirtieron que si alguien, al votar, se sale del recuadro, el órgano electoral podría anularlo.

“Era más fácil poner en la boleta (la respuesta): sí o no. Pero no, pusieron una leyenda larga y confusa para que la gente no sepa qué es lo que tiene que realizar”, expresaron.

En este tenor, anunciaron que se realizará una marcha pacífica, este domingo, desde el Parque Juárez, en la ciudad de Puebla, para promover e informar sobre la revocación de mandato.

El 10 de abril, la ciudadanía podrá salir a votar a decidir sí quieren o no que el titular del Ejecutivo federal continúe en el cargo.

Para ello, responderán a la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

