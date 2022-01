Convocatoria para presidir las 17 juntas auxiliares, lista

Por Alexis Lira Reyes

El Ayuntamiento de Puebla lanzó la convocatoria para participar en la renovación de las juntas auxiliares que se realizará el próximo 23 de enero; al mismo tiempo se nombraron a los seis integrantes de la Comisión Plebiscitaria que vigilarán el proceso.

De acuerdo con el documento, podrán participar los ciudadanos mayores de edad con residencia mínima de seis meses en las 17 juntas auxiliares, que no tengan cargos públicos, sepan leer y escribir, además que cuenten con una credencial para votar.

El registro de las planillas se realizará del 3 al 6 de enero en un horario de 9 a 18 horas en la Unidad de Concentración en Juntas Auxiliares y Atención Vecinal de la Secretaría de Gobernación municipal.

Cada planilla deberá integrarse por cinco personas propietarias y cinco suplentes, en donde uno será el candidato. El grupo deberá estar integrado por mujeres y hombres quienes no podrán estar en dos planillas diferentes.

Algunos de los documentos solicitados son una constancia de vecindad, credencial para votar, constancia de no antecedentes penales, de no inhabilitado, carta compromiso aceptando cumplir con un pacto de civilidad y bajo protesta de decir verdad, dos fotografías tamaño infantil y carta bajo protesta en el que se indique que el postulante no está en un cargo público.

Además, se debe de entregar una descripción textual e imagen gráfica del logo y emblema de la planilla participante.

Campañas hasta el 19 de enero

El 7 de enero será el límite para que las planillas subsanen los requisitos faltantes, mientras, el día 10, la Comisión Plebiscitaria entregará la constancia de aceptación.

Las planillas podrán hacer campañas proselitistas desde el día siguiente que se entregue la constancia de aceptación de registro hasta el 19 de enero.

La Comisión Plebiscitaria será la encargada de sesionar y realizar el cómputo final de los votos el día de las elecciones, para luego remitir los resultados a la Comisión de Gobernación, misma que la turnará al Cabildo, el cual, en sesión, determinará su aprobación y hará entrega de las constancias de mayoría a las planillas ganadoras.

El 13 de febrero, los miembros de las planillas triunfadoras protestarán y tomarán posesión de sus cargos ese mismo día.

Nombran a Comisión Plebiscitaria

Este mismo domingo, en sesión extraordinaria fue nombrada la Comisión Plebiscitaria que se encargará de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de renovación de las juntas auxiliares. También serán los encargados de nombrar a los representantes de las mesas receptoras que son los que tienen la tarea de recibir los votos de los ciudadanos.

Dicha comisión quedó integrada por Silvia Guillermina Tanús Osorio como secretaria del ayuntamiento de Puebla y representante de la Comisión Plebiscitaria; y Jorge Arturo Cruz Lepe, Secretario Técnico.

Así como los regidores: Miguel Ángel Mantilla Martínez, Dolores Cervantes Moctezuma, Gabriela Ruíz Benítez, Carlos Montiel Solana y Leobardo Rodríguez Juárez.

Foto: Agencia Enfoque

