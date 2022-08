Coordinadora de Protección Civil: no nos vamos a ir sin nuestros diez mineros

La coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, aclaró que las labores de rescate de los trabajadores atrapados en la mina en Sabinas, Coahuila, y aseguró que “no nos vamos a ir sin recatar a nuestros 10 mineros”.

En conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria desmintió que en algún momento se hayan frenado los trabajos de rescate, pues los esfuerzos son las 24 horas del día.

“Jamás se suspenden labores, se trabajan las 24 horas del día. El trabajo que realizamos es continuo, entregado, muy bien coordinado, nos reunimos en varios momentos: hay dos reuniones de coordinación para determinar estrategias (…)”, afirmó.

”Estamos con todas las dificultades del clima, sin embargo, estamos entregados y comprometidos y no nos vamos a ir de aquí hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros. Jamás se han suspendido las labores y no hay riesgo de colapso como lo mencionó un medio de comunicación”, sostuvo.

🔴 #EnVivo | La titular de la @CNPC_MX informa que hoy podrían entrar los rescatistas a la mina Pinabete; ayer se realizaron 4 descensos al pozo número 3 #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/AxrEeS2i7H — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) August 11, 2022

Laura Velázquez Alzúa, previó que hoy los rescatistas puedan ingresar al pozo 2 de la mina de Sabinas, Coahuila, para sacar a los 10 mineros que están atrapados desde hace una semana.

“Esperamos que el día de hoy (puedan ingresar), en el pozo 2 estamos llegando ya a niveles en los que pueden entrar los rescatistas (…). Lo estaremos evaluando en el transcurso del día, entendemos la urgencia de entrar y ojalá hoy pueda ser”, comentó y aseguró que no se irán de Coahuila hasta rescatar a los trabajadores.

Rescatistas hicieron ayer 4 descensos a mina en Coahuila; «no hay espacio para avanzar»

Rescatistas hicieron cuatro descensos ayer en el pozo 3 de la mina en Coahuila, donde están atrapados 10 trabajadores, y determinaron que “no tienen espacio para avanzar” por éste para llegar a los mineros, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

El titular de la Sedena explicó que los trabajos de ayer consistieron en abrir el pozo de obstrucciones, por lo que fueron retirados 13 polines de madera y 15 metros de manguera. “Encontraron que no tienen espacio para avanzar, tienen obstrucciones, hay maderas y siguen habiendo algunos polines, se va a continuar el trabajo”.

T2 del AICM se reforzará a partir de este año

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a reforzar, en especial lo que tiene que ver con la cimentación debido a que presenta problemas estructurales y será el gobierno capitalino el que estará al frente de estos trabajos y los recursos, que ascienden en promedio a 600 millones de pesos, los aportará la federación.

“Había dos opciones: apuntalarlo para que se hiciera después una reparación de fondo y otra una intervención para mediano y largo plazo y optamos por la segunda y lo vamos a hacer porque está de por medio la seguridad de la gente”, señaló.

Además, dijo que se limitará el número de vuelos «porque está saturado» el AICM, para lo cual ya se está haciendo un análisis técnico y profesional “para decir ‘ya no se puede’ no sólo porque son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje”.

Amparos contra el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hubo presiones de parte del gobierno federal hacia el juez para que desechara los amparos presentados contra el tramo 5 sur del Tren Maya, cuyas obras se habían frenado debido a ellos.

“Nosotros no ejercemos presión contra nadie y lo que hicimos en el caso del Tren Maya fue presentar toa la información que nos solicitaron y además hacer uso de la facultad que tenemos para declarar una obra de interés publico de seguridad nacional y eso fue lo que hicimos. Mientras se resolvía lo de los amparos hubo este decreto que nos permitió avanzar y qué bien que ahora el juez está desechando todos esos amparos”, comentó.

Asesinato del periodista Ernesto Méndez fue por extorsión

El asesinato del periodista Ernesto Méndez ocurrido el pasado 2 de agosto en San Luis de la Paz, Guanajuato, se debió a una extorsión por el bar propiedad de su familia, informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

El funcionario explicó que el pasado 5 de agosto se detuvo en Querétaro a Roberto ’N’, El Borrachito, presunto miembro del Cártel de Santa Rosa de Lima, uno de los presuntos asesinos del periodista, el cual ya está vinculado a proceso y aún falta detener a otro implicado contra quien ya hay una orden de captura.

Detienen a ‘El Shakira’, primo y hombre de confianza de ‘El Chueco’

Durante los operativos para detener a José Noriel Portillo Gil, El Chueco, el 8 de agosto fue detenido Gilberto N, El Shakira, su primo y hombre de confianza, quien portaba un arma y llevaba droga, informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

🔴 #EnVivo | El 8 de agosto se detuvo en Chihuahua a Gilbero N, primo de "El Chueco"; con esto suman 18 detenidos implicados en el homicidio de dos sacerdotes jesuitas #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/OMqfYn5zlK — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) August 11, 2022

La captura se realizó en Urique, Chihuahua, y además del arma larga, se le decomisaron 2 mil 18 pastillas de fentanilo, detalló. Agregó que con esta detención van 18 personas arrestadas que están ligadas a El Chueco.

Con información de Excélsior

Leer más: Incendian vehículos en Zapopan tras enfrentamiento

Foto: Especial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com