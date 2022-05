Corrobora FGE de Veracruz asesinato de dos periodistas; gobernador «dará con responsables»

Esta tarde, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó los asesinatos de la periodista Yesenia Mollinedo Falconi, quien estaba a cargo de la dirección del portal El Veraz, y de la reportera, del mismo medio, Sheila Johana García Olivera, en el municipio de Cosoleacaque.

La fiscal del estado, Verónica Hernández Giadáns, aseveró que no habrá impunidad en estos hechos y garantizó que abarcarán todas las líneas de investigación para dar con los responsables.

Por otra parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, emitió un comunicado sobre los asesinatos de las dos periodistas:

«Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones, cualquiera que sea la motivación. Daremos con los perpretadores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos»