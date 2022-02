Corte invalida participación de partidos para promover revocación de mandato

El pleno de la Corte invalidó un artículo de la Ley Federal de Revocación de Mandato que le permitía a los partidos promover la participación ciudadana en dicho ejercicio.

La mayoría de los ministros consideró que el último párrafo del artículo 32 de dicha ley es inconstitucional, pues es una labor exclusiva del INE, pero ratificó que los partidos con registro nacional tengan representantes en las casillas el día de la consulta.

No se lograron los votos necesarios para eliminar la segunda parte del enunciado que, de acuerdo al proyecto de sentencia, se puede interpretar como ratificación del cargo.

Respecto a la pregunta de la consulta, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró constitucional al rechazar realizar cambios al texto que aparecerá en las boletas de ese ejercicio ciudadano.

El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo proponía eliminar y retirar la segunda parte de la pregunta, pues se puede interpretar como ratificación en el cargo, pues dice: «o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo».

Durante la sesión de este martes, siete ministros coincidieron en la necesidad de modificar la pregunta para que se apegara a los criterios establecidos en la Constitución y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, como fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Norma Lucía Piña, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos.

Sin embargo, no alcanzaron los ocho votos para tener la mayoría calificada y, por tanto, declarar la invalidez de los artículos impugnados de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Por lo tanto, la pregunta que será planteada a los ciudadanos es: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Hubo quienes consideraron que la pregunta es lo suficientemente clara para que la ciudadanía tome una decisión al momento de acudir a votar.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, consideró que el proceso para la revocación de mandato ya se encuentra avanzado, pues para estas fechas ya se reunieron las firmas requeridas para apoyar la ejecución del mecanismo de participación ciudadana.

“Y he escuchado varias opiniones en el sentido de que la consecuencia de votar en contra de la revocación de mandato es que siga el Presidente de la República hasta que termine su periodo, ésta es la consecuencia natural, sin embargo si la consecuencia natural se pone en la pregunta, entonces ya deviene en inconstitucional, me parece una interpretación un tanto cuanto forzada si la consecuencia natural se incluye en la pregunta pues no veo dónde está la desnaturalización de nada cuando es la consecuencia natural propiamente la revocación de mandato”, señaló Zaldívar Lelo de Larrea.