Criminales de otros estados vienen a Puebla a ocultarse, informa fiscal

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, reveló que los criminales que operan en otros estados estarían buscando refugiarse en Puebla, para evitar confrontaciones con grupos delictivos de su misma región.

En entrevista, Higuera Bernal explicó que se han detenido “una importante cantidad” de personas que sólo vienen a Puebla a esconderse, mientras cometen delitos en otras entidades.

Por ello, señaló, hay una coordinación constante con fiscalías de estados vecinos para lograr una mejor investigación y dar con este tipo de delincuentes.

“Son personas que provienen de otros estados y que por supuesto en Puebla pueden buscar ese cobijo de saber que no se encuentran en lugares donde hay otros grupos (…). Yo hoy no he dado cuenta de eso, pero hay una importante cantidad de detenciones, aprehensiones y actos de investigaciones que realizamos en colaboración con otras fiscalías”

Gilberto Higuera Bernal

Titular de la FGE Puebla