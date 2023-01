Critica AMLO decisión de Alemania de enviar tanques a Ucrania

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión del gobierno alemán de mandar tanques a Ucrania, y consideró que fue por «presión de medios de información».

El mandatario dijo que ese tipo de poder mediático se presenta en todo el mundo al señalar que Alemania no quería involucrarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“No quería, por ejemplo, Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania, y en contra de la población de la mayoría de los alemanes, decide el gobierno mandar más armas a Ucrania, por la presión de los medios de comunicación alemanes, y eso se replica en todos lados” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

En un contexto mexicano, celebró que los medios de comunicación dejaron de «festejar» al gobierno; «había pasado como un siglo que la prensa mexicana sólo se había dedicado a callar y aplaudir, y ahora no», declaró.

«No se había desatado una campaña en contra del gobierno como la que estamos padeciendo (…) esto también es bueno, ayuda, porque había mucha simulación, una doble moral, un doble discursos, mucha hipocresía» Andrés Manuel López Obrador

El presidente López Obrador expuso que a pesar que la tendencia de algunos medios informativos fue la premisa “la calumnia cuando no mancha tizna”, ahora “ya no es del todo exacto. Yo sostengo que ese truco no funciona porque ahora sí hay posibilidad de réplica”, declaró.

Envió de tanques a Alemania

El Gobierno alemán decidió hoy miércoles suministrar sus tanques Leopard 2 a Ucrania y aprobó las solicitudes de otros países para hacer lo propio.

La entrega de vehículos de combate de infantería Marder más ligeros, anunciada a principios de diciembre de 2022, ha sido criticada por algunos por considerarla inadecuadamente preparada. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en ese momento no se precisó con claridad de dónde provendrían los vehículos.

Otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como Polonia, han reiterado su intención de suministrar a Ucrania tanques Leopard provenientes de sus propias reservas. Pero esto requeriría la aprobación del país que los fabrica, Alemania.

Rusia ha señalado en repetidas ocasiones que el suministro de armas occidentales a Ucrania no contribuirá a resolver el conflicto, pero prolongará el sufrimiento del pueblo ucraniano

Foto: Xinhua

