Exhibe Armenta gastos del Ayuntamiento de Puebla: «no hay austeridad»

Para el senador poblano por Morena, Alejandro Armenta Mier, la forma en que el Ayuntamiento de Puebla aplica los recursos que se le asignan es incorrecta, pues dedica la mitad a gastos personales y no para servicios públicos.

En rueda de prensa, aseguró que a pesar de que se ha logrado una mayor asignación de presupuesto para la capital, la forma en que se gasta, hace parecer que son insuficientes y con ello justifica sus medidas recaudatorias, como los parquímetros.

Detalló que del presupuesto 2022, la gestión del alcalde Eduardo Rivera Pérez, destinó 2 mil 8 millones 880 mil pesos en el rubro de servicio personales, que comprende remuneraciones, prestaciones y estímulos; lo que contrasta con 27 millones 127 mil pesos que le entregó a las juntas auxiliares.

«El Ayuntamiento de Puebla se gasta la mitad del presupuesto en servicios personales, por eso no alcanza el dinero. (…) No hay austeridad, hay dispendio y los gobiernos que tienen dispendio son gobiernos corruptos (…) Lo digo como senador, este dispendio no se lo merecen los poblanos»

Alejandro Armenta Mier

Senador de Morena