Critica López Obrador al INE por inconsciencia de austeridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el Instituto Nacional Electoral (INE), hay un derroche económico y muestra de ello son los beneficios que reciben los consejeros, así como los salarios de estos, los cuales superan al del mismo mandatario.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal criticó que dentro del instituto electoral no haya “consciencia” de la austeridad.

Sólo pueden ganar más que el presidente quienes llevan a cabo funciones específicas, como el cuerpo diplomático y otros casos, pero en lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen consciencia de lo que es la austeridad”

Cabe mencionar que mientras López Obrador percibe un salario mensual neto de 112 mil 122 pesos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022; sin embargo, el INE precisa en su portal web que su consejero presidente, Lorenzo Córdova, percibe un salario mensual neto de 179 mil 52.20 pesos.

Lo anterior, incluso que el artículo 9 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que ningún servidor deberá ganar más que el presidente.

López Obrador lamentó que el instituto electoral no quiera aplicar un plan de austeridad como lo ha hecho el Gobierno y el cual sí ha dado resultados desde 2019.

Detalló que, por ejemplo, mientras en 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto, se autorizaron mil 797 millones 418 mil 247 pesos, el monto ejercido fue de 3 mil 682 millones 52 mil 375.06 pesos, lo que representó un subejercicio de 105 por ciento.

En comparación con eso, el presidente detalló que, por ejemplo, en 2020 se autorizaron 805 millones 24 mil 292 pesos, aunque el monto ejercido fue 523 millones 883 mil 35.89 pesos, lo que representó un ahorro de 43 por ciento.

Sí hay forma de ahorrar y el ejemplo se está dando en nuestro gobierno, entonces cuando se les hizo la propuesta de austeridad es pedirles que aplicaran lo mismo que nosotros hacemos, porque tienen servicio médico particular y aquí no hay, y es un ahorro importante, porque se abusa de eso, me consta que en los anteriores gobiernos se hacían hasta cirugías plásticas con cargo al erario por ese servicio médico privado. Entonces eso es un abuso, es injusto”