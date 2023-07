Critican a Julio Huerta por aprovecharse de imagen de Sheinbaum; él lo niega

Tras los señalamientos de que saca provecho personal de la promoción de la presidenciable de Morena, Claudia Sheinbaum, el exsecretario de Gobernación en el estado, Julio Huerta Gómez, respondió “que no tiene ningún privilegio” en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La semana pasada, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista (PVEM) en Puebla, Juan Carlos Natale calificó como una falta de ética el promoverse a través de la imagen de los aspirantes al gobierno de la República.

“No podemos tener tantas ambiciones al mismo tiempo”, dijo el legislador al aclarar que él no tiene un interés personal y por eso puede promover en territorio poblano a Marcelo Ebrard.

En el mismo sentido, el dirigente del partido Verde de Puebla, Jaime Natale, anunció que presentaría una queja legal pues Julio Huerta pudo haber “violado de forma grotesca la convocatoria de Morena” para hacer pinta de bardas y presuntamente presionar a alcaldes para participar en sus actividades políticas.

El pasado 23 de junio, el aspirante presidencial y diputado federal con licencia del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña cuestionó que Huerta se desempeñara como coordinador y secretario de Gobernación.

“No se debe estar en misa y en procesión; o coordina o gobierna, pero las dos no porque ahí sí mandaría un mensaje terrible”, añadió el legislador federal.

Apoyar a Sheinbaum no es ventaja, responde Huerta

Ante las críticas, Julio Huerta afirmó que, en lugar de obtener una «ventaja», su encargo es una «responsabilidad», por la posición que mantiene Sheinbaum como puntera en las encuestas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

«Quiero decirlo muy claro: eso no significa ningún tipo de privilegio ni mucho menos. Eso no significa que yo utilice ese lazo que tengo con la doctora Sheinbaum para obtener algún tipo de beneficio»

Afirmó que los señalamientos de aprovecharse de la imagen de Sheinbaum son de los detractores de la aspirante a coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T por la amplia ventaja que lleva a sus contendientes.

«Quienes creen eso es porque saben de las condiciones que tiene la doctora en el país: amplia ventaja. Y por supuesto que es muy fácil hablar y expresarse con cosas que son indebidas», añadió Huerta.

Huerta Gómez también justificó la adhesión de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a su aspiración política, pues señaló que Puebla requiere de «unidad» entre los distintos sectores, sin importar su filiación partidista.

Declaró que él no será «quisquilloso» al abrir las puertas de su proyecto y que sumará a quien esté dispuesto a «construir».

«Denuncias no me quitan el sueño»

Cuestionado también sobre las distintas denuncias que inició el Partido Acción Nacional (PAN) en su contra, por presunta promoción personalizada y actos anticipados de campaña, el exfuncionario dijo que «no le quitan el sueño».

Argumentó que no hay delitos electorales porque no ejerce un cargo público, por lo que «puedo hacer con mi tiempo lo que me venga en gana».

«Lo que opine el PAN no me quita el sueño. Yo soy respetuoso de la ley. Hay que decirle a aquellos que están hablando de esa manera que yo ya no soy servidor público; hay que recordarles, desde el 2 de julio en la tarde (que) yo no tengo ningún tipo de responsabilidad pública y puedo hacer con mi tiempo lo que me venga en gana».

