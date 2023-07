Renuncia Julio Huerta a la Segob y va por la candidatura a gobernador

Julio Huerta Gómez anunció este domingo que renunció al cargo de secretario de Gobernación en el estado para participar en la encuesta de Morena rumbo a la candidatura a gobernador.

Este domingo, en el Centro de Convenciones de la capital, el exsecretario hizo el anuncio ante más de mil asistentes, entre ellos 170 presidentes municipales, diputados locales e integrantes del gabinete estatal.

Estuvieron presentes, entre otros, Javier Aquino Limón, jefe de la oficina del gobierno de Puebla, así como de las alcaldesas de Izúcar de Matamoros y Atlixco, Irene Olea Torres y Ariadna Ayala Camarillo.

Huerta Gómez Indicó que, en su momento, participará en el proceso interno de su partido para ser coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y eventualmente candidato a la gubernatura, para la elección de junio de 2024.

Huerta Gómez dijo que se dedicará de lleno a impulsar el proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo, para quien coordina actividades en la búsqueda de la candidatura presidencial de Morena.

Huerta Gómez agradeció al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina por la confianza para desempeñar el cargo, al cual llegó el 16 de diciembre de 2022.

El exfuncionario rechazó que haya «intereses personales» en su salida del gabinete, pues aseveró que la renuncia es para dedicarse «de tiempo completo» a promover los logros del movimiento ( de la 4T) en el interior del estado, de cara a la encuesta que concluirá en septiembre.

«Con profundo espíritu de agradecimiento, por la confianza depositada en mí, presenté al gobernador, mi renuncia al cargo de secretario de Gobernación. Sin embargo, debo ser muy claro, seguiré trabajando con todas mis fuerzas, con mi gobernador y líder. No dejo el cargo por intereses banales; el poder por el poder no es algo que me mueva. No me marean las alturas, yo soy gente de trabajo»

Julio Huerta

Extitular de Segob en Puebla