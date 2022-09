Critican desastre simulado en distribuidor Juárez-Serdán tras sismo real

En el marco del simulacro nacional por el sismo del 19 de septiembre, el Ayuntamiento de Puebla simuló el derrumbe del distribuidor vial Juárez-Serdán, lo cual fue criticado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, luego de que ocurrió un movimiento sísmico real.

La dirección de Protección Civil movilizó a elementos, policías municipales y paramédicos para el ejercicio, acto que fue interrumpido por el temblor que ocurrió en Michoacán y fue perceptible en la capital de Puebla, después de las 13:00 horas.

El simulacro pretendía emular un derrumbe de estructura en el distribuidor vial, donde quedarían atrapadas personas, no obstante, hubo personas que creyeron que fue real, pese a ser una demostración de un rescate.

En un mensaje vía remota, transmitido tras el sismo, el gobernador desmintió el derrumbe y remarcó que solo era un simulacro, al señalar que hubo un «error de comunicación» por parte del Ayuntamiento.

Barbosa Huerta criticó al gobierno municipal por continuar con el ejercicio tras el temblor real, pues afirmó que las publicaciones en redes causaron miedo.

En este sentido, el mandatario indicó que pidió al alcalde Eduardo Rivera Pérez, eliminar las imágenes de redes sociales, e instruyó a que los cuerpos de emergencia del estado no participaran en el simulacro.

«No hay que creer esas imágenes no ciertas, porque provocan confusión, provocan miedo, yo ya hablé con el alcalde (…) con esto no se puede jugar, crear imágenes falsas porque la gente está sensible y se confunde»

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla